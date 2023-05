Fue más que una marcha de reivindicaciones. Las principales centrales sindicales se dieron cita este 1 de mayo de 2023 en las calles de Guayaquil no sólo por el Día del Trabajo, sino para pronunciarse acerca del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso.

La jornada en que tradicionalmente se exigen mejores condiciones de trabajo y recordar el papel relevante de la clase trabajadora, también se volvió el escenario para perfilar posturas sobre la posible censura y destitución del mandatario en manos de la Asamblea Nacional.

Richard Gómez, presidente de la CUT y vocal del Seguro Social, estuvo en la concentración. RICHARD JIMÉNEZ

"¿En qué ayuda la lucha entre políticos?", cuestionó Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y representante de los trabajadores ante el Consejo Directivo del IESS, e indicó que su organización es partidaria de un intento de diálogo entre los políticos.

Según Gómez, los ecuatorianos no están al tanto de las peleas de la clase política, sino a la inseguridad que actualmente es una de las principales preocupaciones del país. "Pedimos seguridad, poder vivir en paz", continuó e indicó que seguirá trabajando desde el Seguro.

Los simpatizantes de la CUT se concentraron en la Plaza San Francisco, en Guayaquil. CARLOS KLINGER

Por su parte, Juan Cervantes, excandidato a la Prefectura del Guayas y presidente del Frente Popular, indica que la salida del presidente Guillermo Lasso es indispensable para empezar a encontrar una solución a los problemas urgentes de los ecuatorianos.

"No hay inversión pública, no hay educación", señala el dirigente sindical quien, además, dice que están listos para marchar en caso que el proceso de enjuiciamiento político en contra de Lasso no tenga el resultado que esperan: la protesta social en las calles.

Al igual que ha anunciado Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Cervantes advierte que en caso que el mandatario dicte la muerte cruzada "el pueblo se volcará a la bronca para aprobar la leyes que no ha podido".