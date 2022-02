Son las 18:28 del 31 de enero de 2022, en La Gasca. La luz se va. Me asomo a la ventana, a ese lugar desde donde he admirado atardeceres, montañas, nevados, a la ciudad abrazada por la neblina o alumbrada por la luna. Me asomo a la ventana y ahora lo que miro es una masa densa de lodo, árboles, contenedores de basura, motos, autos, rocas.

LEE TAMBIÉN: EL ALUVIÓN QUE DEJA HISTORIAS TRUNCADAS

Más del 50 % de heridos del aluvión ya salieron de los hospitales Leer más

Me asomo a la ventana y un niño es arrastrado por esa masa. Me asomo a la ventana, y un hombre de cuarenta y tantos se aferra a la vida gritando: "¡Quítense, salgan de ahí, salgan de ahí!...". Su voz se apaga y le da paso al frío.

Fotografía aérea que muestra los daños ocasionados en La Gasca. EFE

Entre el frío se mezclan los gritos, el llanto, los rezos, las llamadas al 911. Y todo huele a lodo. ¿Saben qué olor tiene el lodo? El lodo de la noche del 31 de enero, y que aún lo percibo en mi piel; huele a terror, huele a la desesperación de aquel hombre que pasó por la esquina de mi casa, huele a ese partido de ecuavoley que no llegó al punto final, huele a la tristeza de la familia que perdió todo ante sus ojos, huele a la esperanza de encontrar a alguien calle abajo, huele a la niña que se despidió de la vida en un subsuelo. Huele al dolor que desgarra. Huele a muerte.

LEE TAMBIÉN: ORGANISMOS DE SOCORRO BUSCAN A SEIS DESAPARECIDOS TRAS ALUVIÓN

Quito: Al menos 25 muertos y 53 heridos por aluvión en el sector de La Gasca Leer más

Uno de los habitantes del sector mientras recorre por los escombros. Henry Lapo

Cuando yo era niña, el silbido de mi mamá era la señal de que el juego terminó, no puedo dejar de preguntarme: ¿Qué escucharon sus últimos segundos? Y más cuando un pequeño cuerpo es encontrado en el parque donde muchas veces jugué con mi sobrino, troté con mi hermana, conversé con una amiga.

"Desde El Tejar hasta llegar a El Bosque, todas las quebradas del sector, presentan un peligro a futuro" Leer más

Huele a lodo y el frío me hace temblar de miedo, pienso que puede venir más, pienso que ese sonido del agua que desciende arrastrando tierra es solo un anuncio de que esto no terminó.

Afectados se mantienen en la zona mientras se levantan los escombros. Henry Lapo

Yo veo y escucho todo desde mi ventana, no soy el vecino que sube al techo de su carro mientras el aluvión pasa a su lado, o la señora que me acompaña hasta la avenida La Gasca y que vio, como me dijo, que la avalancha le venía encima mientras se agarraba a una reja con las fuerzas que no sabía que tenía y entre un eterno suspiro me dice: "no sé cómo estoy aquí contándole esto".

LEE TAMBIÉN: "DESDE EL TEJAR HASTA LLEGAR A EL BOSQUE, TODAS LAS QUEBRADAS DEL SECTOR, PRESENTAN UN PELIGRO A FUTURO"

Tragedia en La Gasca: Municipio de Quito decreta tres días de luto Leer más

No soy quienes caminan con el lodo sobre las rodillas buscando a alguien, yo camino para solo salir de ahí. Y ahora me pregunto: ¿qué me abrigará ante este frío y cómo me quito este olor a lodo?

LAS ÚLTIMAS CIFRAS

El aluvión que impactó a parte del sector La Gasca, ubicado en la parte noroccidental de la ciudad de Quito arrasó con todo a su paso. Hasta las 13:00 del 2 de febrero ya suman al menos 25 personas fallecidas, según el Municipio de Quito. Los heridos son 53, los desparecidos 6, las personas afectadas 348, las casas destruidas 3, las casas con daños parciales 38 y 15 los vehículos retirados.

LEE TAMBIÉN: EL ALUVIÓN REGISTRADO EN LA GASCA PROVOCÓ 40 CIERRES VIALES

RETRATOS DE LA TRAGEDIA

Se activan puntos de donación para los damnificados del aluvión de La Gasca Leer más

Más de 340 personas fueron afectadas por el aluvión. Algunos aún buscan a sus familiares. Henry Lapo

El deceso de 25 personas producto del aluvión del lunes motivó la declaratoria de tres días de luto en el Distrito Metropolitano de Quito. Henry Lapo

Algunos de los fallecidos eran taxistas que laboraban en el sector de La Comuna. Por esa razón, sus compañeros piensan levantar una capilla ardiente en la misma zona. Henry Lapo

No es el primer aluvión que sufre La Gasca Leer más

A las labores de los miembros de la fuerza pública se sumaron moradores del sector, para contribuir a dispersar el lodo que tapó calles y destruyó viviendas. Henry Lapo

En la búsqueda participan un fuerte contingente policial y militar. Henry Lapo

Afectados y testigos cuentan lo que vivieron durante el aluvión en La Gasca Leer más

De los heridos registrados en La Gasca 22 están en hospitalización y a 33 se le ha dado el alta. Henry Lapo

El sufrimiento se refleja en el rostro de aquellos vecinos que lo han perdido todo: familiares, bienes y la vida que acostumbraban. Henry Lapo