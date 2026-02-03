Detienen en Ecuador a prófugo acusado de violación tras diez años

Hombre acusado de violar a una adolescente en 2016 fue detenido en Cayambe tras casi diez años prófugo

La Policía de Ecuador capturó en Cayambe, en la provincia de Pichincha, a un hombre acusado del delito de violación.

La Policía de Ecuador capturó este lunes 2 de febrero del 2026 en Cayambe, en la provincia de Pichincha, a un hombre acusado del delito de violación que permanecía prófugo desde hacía casi diez años, según informó la institución en un comunicado.

Tras una prolongada investigación, los agentes detuvieron a Mauro Tobías, de 31 años, sobre quien pesaba una orden de detención emitida por una autoridad judicial.

Los antecedentes del caso se remontan a 2016, cuando el ahora detenido habría agredido sexualmente a una adolescente de 15 años durante una reunión social, lo que dio origen al proceso judicial en su contra.

¿Qué ocurrió con la víctima?

De acuerdo con la Policía, el sospechoso se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la víctima y, mediante amenazas e intimidación, atentó contra su integridad sexual, motivo por el cual fue buscado a escala nacional durante varios años.

Tras su arresto, el acusado fue sometido a las valoraciones médicas correspondientes y posteriormente trasladado bajo custodia para ser puesto a órdenes de las autoridades judiciales, que determinarán su situación legal.

En Ecuador, seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y tres de cada diez han sido víctimas de violencia sexual, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

