Abuso sexual a adulta mayor en Cañar provoca disturbios frente a la Fiscalía

Varios habitantes del cantón Déleg se reunieron frente a la Fiscalía e intentaron entrar por la fuerza

Las personas se reunieron frente a la Fiscalía para pedir justicia por el crimen de abuso sexual contra la mujer de tercera edad.

Decenas de ciudadanos se congregaron frente a la Fiscalía del cantón Déleg, en la provincia de Cañar el miércoles 10 de septiembre, para exigir justicia por el presunto abuso sexual y muerte de una adulta mayor. La manifestación, inicialmente pacífica, derivó en disturbios cuando un grupo de personas intentó ingresar a las instalaciones judiciales, exigiendo que el sospechoso sea entregado a la comunidad para ser juzgado bajo justicia indígena.

La Policía Nacional intervino con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, lo que generó enfrentamientos y bloqueos temporales en las vías cercanas. La Fiscalía reforzó la seguridad en el perímetro y emitió un comunicado señalando que el proceso judicial seguirá su curso conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Adulta mayor víctima de abuso sexual

El origen de la protesta fue el crimen ocurrido la madrugada del domingo 7 de septiembre. Una adulta mayor de 83 años fue víctima de violación dentro de su vivienda, ubicada en una zona residencial del centro cantonal. Según el parte oficial de la Policía Nacional, el agresor habría ingresado por la parte posterior del inmueble y utilizado un objeto contundente durante el ataque, provocándole lesiones internas graves.

#IMPORTANTE ||



DETUVIMOS AL PRESUNTO CAUSANTE DEL ASESINATO Y VIOLACIÓN CONTRA UNA ADULTA MAYOR



Tras un hecho violento suscitado en Azogues, #Cañar, contra una mujer de la tercera edad. #PolicíaEcuador a través de diligencias investigativas, recibió información relevante sobre… pic.twitter.com/rOhfcLEg1K — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 11, 2025

Un vecino, alertado por los sonidos de auxilio, encontró a la mujer en estado crítico y dio aviso inmediato a las autoridades. La víctima fue trasladada al Hospital Homero Castanier de Azogues, pero falleció en el trayecto debido a una hemorragia interna.

Detención del sospechoso y avance judicial

El principal sospechoso, Wilson Javier Q., fue detenido el miércoles 10 de septiembre tras una orden de captura emitida por la Fiscalía. La audiencia de formulación de cargos se realizó en Azogues, donde se dictó prisión preventiva por el presunto delito de asesinato con agravantes.

La Fiscalía Provincial de Cañar informó que se han recabado pruebas testimoniales, médicas y periciales que vinculan al detenido con el hecho. El proceso se encuentra en etapa de instrucción fiscal, y se prevé que en los próximos días se realicen nuevas diligencias.

El lunes 8 de septiembre, familiares, vecinos y organizaciones sociales realizaron un plantón pacífico en las calles de Déleg. La marcha incluyó fotografías de la víctima, velas encendidas y llamados a que el caso no quede en la impunidad.

