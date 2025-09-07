Sicariato en Guayaquil: imágenes de la Santa Muerte están en el lugar del asesinato

El ataque dejó además dos heridos. Criminales aprovecharon que estaban reunidos en una peluquería del centro de la ciudad

La víctima del crimen cometido en el centro de Guayaquil era un hombre de 29 años.

La conversación que un grupo de personas mantenía en una peluquería ubicada en la acera, en Julián Coronel y Vicente Rocafuerte, en el centro de Guayaquil, fue interrumpida cuando sujetos armados llegaron en una camioneta, descendieron del vehículo y comenzaron a disparar contra amigos y vecinos.

Como consecuencia del ataque, tres personas resultaron heridas, entre ellas Jonathan Javier Liriano Reyes, de 29 años, quien falleció a causa de los disparos.

El sitio donde ocurrió el hecho pertenece al distrito 9 de Octubre, que hasta este domingo 7 de septiembre registraba 146 muertes violentas en lo que va del año.

Imágenes y gruta de la Santa Muerte hay en el lugar

Las paredes del local tienen pintadas imágenes alusivas a la Santa Muerte, además de una pequeña gruta con varias piezas de esta temática.

Esta gruta se observa en el lugar donde sicarios mataron a un hombre, en el centro de Guayaquil. CARLOS KLINGER

En el lugar aún se podían observar velas e inciensos encendidos, manchas de sangre, mechones de cabello y orificios de proyectil en las paredes, puertas e incluso en un televisor adherido a la pared.

La Policía realizó el levantamiento de indicios en el lugar y contabilizó 38 vainas percutidas calibre 9 milímetros, dos balas deformadas y dos fragmentos encamisados.

Familiares indicaron que la víctima era una persona tranquila y que se dedicaba a vender mercadería junto a su madre, pero desconocen si tenía algún conflicto, ya que no lo veían desde hace tiempo. Uno de los heridos, de 55 años, tampoco registraba antecedentes penales.

