Daniel Noboa en Noruega: "Sudamérica necesita democracias que funcionen"

Presidente ecuatoriano asistió a ceremonia para entrega del Premio Nobel a la opositora venezolana, María Corina Machado

El presidente Daniel Noboa asistió a la entrega a la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

El presidente Daniel Noboa cumplió agenda en Noruega, último país de su nueva gira internacional que empezó el pasado 4 de diciembre de 2025. El primer mandatario acudió a la ceremonia en donde estuvo presente la hija de la política María Corina Machado, Ana Corina Sosa.

(NO TE PIERDAS: Caso Chevron: ADN quiere que la Ley de Repetición finalmente se trate en la Asamblea)

La opositora venezolana no pudo llegar a la ceremonia que se desarrolló este 10 de diciembre de 2025 en Oslo, Noruega. Su situación en la clandestinidad, debido a la persecución del régimen de Nicolás Maduro, obligó a la política a emprender un viaje en el que debía sortear diferentes dificultades.

El presidente Noboa asistió al acto. Allí, en breves declaraciones ante medios internacionales, dijo que estaba a la expectativa de la llegada de Machado y esperaba que “se encuentre tranquila y contenta con su familia”.

Daniel Noboa designa nueva vocal suplente del Ejecutivo en el IESS: ¿quién es? Leer más

“Ella se va a reencontrar con su familia desde hace muchísimo tiempo. Me alegro por ella y todos los venezolanos”, mencionó. Entonces se refirió a la situación del país vecino y de Sudamérica: “Necesita libertad, dignidad y democracias que funcionen”, añadió.

Encuentro con autoridades noruegas

Tras la ceremonia del Premio Nobel, Noboa también mantuvo dos reuniones de alto nivel con autoridades noruegas. Primero, el mandatario ecuatoriano tuvo una audiencia protocolaria con el rey Harald V y el príncipe heredero Haakon Magnus.

Según la Presidencia ecuatoriana, en el encuentro “se exploraron oportunidades de cooperación en sectores estratégicos para el desarrollo nacional, así como iniciativas conjuntas orientadas a impulsar la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento económico”.

El presidente de la República Daniel Noboa, mantuvo un encuentro con Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega. Cortesía: Presidencia.

Después hubo otra reunión, esta vez con el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, con la finalidad de fortalecer las relaciones bilaterales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!