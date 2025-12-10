Daniel Noboa designa nueva vocal suplente del Ejecutivo en el IESS: ¿quién es?

Designación presidencial cambia la representación estatal en el Consejo del IESS en medio de tensiones internas

El Decreto 240 cambia a la vocal suplente de la Función Ejecutiva en el Consejo del IESS.

En medio de la crisis interna que atraviesa el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 240, con el que reemplaza a la vocal suplente del Consejo Directivo del organismo. La decisión llega pocos días después del cambio de la presidencia del IESS, cuando Edgar Lama fue sustituido por Bernardo Cordovez, en un reordenamiento que sigue en desarrollo.

El decreto, emitido el 9 de diciembre de 2025 desde Madrid, dispone agradecer los servicios de María Gracia Espinoza Molina y nombrar a Karla María Ulloa Maldonado como nueva vocal suplente de la Función Ejecutiva. “Verificar el cumplimiento de los requisitos previos a la designación” fue parte de la revisión realizada por la Superintendencia de Bancos, según consta en el documento.

Relevo en el Consejo Directivo del IESS

La norma recuerda que el Consejo Directivo del IESS está integrado por tres vocales principales y sus suplentes, tal como establece el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Allí se determina que la vocalía correspondiente a la Función Ejecutiva será designada por el presidente de la República, junto con su suplente, bajo criterios de alternancia y paridad de género.

El Decreto 240 señala que la Superintendencia de Bancos, mediante resoluciones emitidas el 26 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025, confirmó la habilitación legal de Ulloa Maldonado para ejercer funciones en el Consejo Directivo. Con ese aval, el Ejecutivo formalizó su incorporación dentro del organismo.

¿Quién es Karla Ulloa, la nueva vocal suplente del Ejecutivo?

Ulloa Maldonado es abogada y ha desempeñado cargos en entidades públicas relacionadas con el sector estratégico y la administración estatal. Uno de sus pasos más relevantes fue por CELEC EP, donde trabajó como especialista jurídico, participando en la revisión y soporte legal de operaciones de la Corporación Eléctrica del Ecuador.

También tuvo funciones en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), entidad encargada de regular y supervisar los procesos de compras del Estado. Allí intervino en áreas vinculadas a normativas y seguimiento institucional dentro del sistema nacional de contratación.

Experiencia en el sector municipal y perfil profesional

Además, se desempeñó en EMASEO EP, la empresa metropolitana de aseo de Quito, donde trabajó como asesora institucional, aportando en procesos administrativos y jurídicos. Su trayectoria combina asesoría pública, áreas de contratación estatal y soporte legal en empresas del sector estratégico.

Con este perfil, Ulloa llega al Consejo Directivo del IESS en un momento crítico para la institución, marcado por tensiones políticas, reclamos ciudadanos y cambios acelerados en la estructura de gobierno del seguro social. Su ingreso suma un nuevo capítulo al reacomodo interno.

