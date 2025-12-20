Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Cynthia Gellibert
Cynthia Gellibert alerta sobre estafas que usan su nombre.Cortesía

Cynthia Gellibert alerta sobre estafas que usan su nombre: esto se sabe

Gellibert aclara que ninguna persona está autorizada a solicitar dinero, favores, recursos o cargos públicos

La Secretaria General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, Cynthia Gellibert, emitió un pronunciamiento público este 20 de diciembre para aclarar que ninguna persona está autorizada a solicitar dinero, favores, recursos, cargos públicos o beneficios en su nombre.

(Te invitamos a leer: ADN se refuerza en territorio: "Es momento de reconciliarse con la militancia")

En el comunicado, Gellibert enfatizó que ni ella ni miembros de su equipo tienen facultad para realizar ese tipo de requerimientos a ciudadanos, instituciones o empresas, y advirtió que cualquier uso de su nombre para tales fines constituye un delito.

La funcionaria señaló que ha dispuesto el inicio de acciones legales destinadas a identificar y procesar a las personas que presuntamente estarían utilizando su nombre o cargo para realizar estafas o gestiones indebidas. Aseguró que se aplicará “el peso de la ley” sobre quienes incurran en estas prácticas.

Gellibert calificó estas acciones como intentos de engañar, estafar o lucrar indebidamente, e insistió en que el Estado actuará para frenar cualquier modalidad de suplantación o fraude que afecte a la ciudadanía o a la institucionalidad pública.

RELACIONADAS

Llamado a la ciudadanía

La secretaria general exhortó a la población a no entregar información personal, ni realizar pagos, depósitos o transferencias ante solicitudes que provengan de terceros que se identifiquen falsamente en su nombre.

(Te puede interesar: Reestructuración estatal inicia sin detalles claros: Cynthia Gellibert lidera proceso)

cajero

Cómo evitar estafas en cajeros: Consejos de seguridad para cobrar el décimo tercero

Leer más

Asimismo, recordó que toda comunicación oficial se realiza estrictamente a través de canales institucionales autorizados, por lo que pidió extremar precauciones frente a mensajes, llamadas o gestiones no verificadas.

El pronunciamiento busca reforzar la transparencia en la gestión pública y prevenir que ciudadanos se conviertan en víctimas de presuntos estafadores que podrían estar utilizando nombres de autoridades para obtener beneficios ilegítimos.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Marcha: María Pérez, la mejor del mundo; ecuatoriana Paula Torres es cuarta

  2. Tiger Woods afronta los 50 años como empresario y líder del PGA Tour

  3. Hernán Galíndez y el título de Copa Ecuador ganado por la U. Católica: Esto dijo

  4. Diogo Bagüí se va de Emelec: ¿Es real que lo quieren en la MLS y en la Liga MX?

  5. Claro Sports transmitirá los Juegos Olímpicos 2026–2032 sin costo, en Latinoamérica

LO MÁS VISTO

  1. Embajada de Alemania anuncia la naturalización de la canciller ecuatoriana

  2. Tres horas sin luz en ocho cantones del Guayas: revisa si tu zona será afectada

  3. Escándalo en la Judicatura de Mario Godoy: ¿y quién le pone el cascabel al gato?

  4. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 19 de diciembre

  5. Astrobryxa, contratada por Progen, sumó ingresos millonarios en 2024

Te recomendamos