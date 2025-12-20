Cynthia Gellibert alerta sobre estafas que usan su nombre: esto se sabe

La Secretaria General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, Cynthia Gellibert, emitió un pronunciamiento público este 20 de diciembre para aclarar que ninguna persona está autorizada a solicitar dinero, favores, recursos, cargos públicos o beneficios en su nombre.

(Te invitamos a leer: ADN se refuerza en territorio: "Es momento de reconciliarse con la militancia")

En el comunicado, Gellibert enfatizó que ni ella ni miembros de su equipo tienen facultad para realizar ese tipo de requerimientos a ciudadanos, instituciones o empresas, y advirtió que cualquier uso de su nombre para tales fines constituye un delito.

La funcionaria señaló que ha dispuesto el inicio de acciones legales destinadas a identificar y procesar a las personas que presuntamente estarían utilizando su nombre o cargo para realizar estafas o gestiones indebidas. Aseguró que se aplicará “el peso de la ley” sobre quienes incurran en estas prácticas.

Gellibert calificó estas acciones como intentos de engañar, estafar o lucrar indebidamente, e insistió en que el Estado actuará para frenar cualquier modalidad de suplantación o fraude que afecte a la ciudadanía o a la institucionalidad pública.

Llamado a la ciudadanía

La secretaria general exhortó a la población a no entregar información personal, ni realizar pagos, depósitos o transferencias ante solicitudes que provengan de terceros que se identifiquen falsamente en su nombre.

(Te puede interesar: Reestructuración estatal inicia sin detalles claros: Cynthia Gellibert lidera proceso)

Cómo evitar estafas en cajeros: Consejos de seguridad para cobrar el décimo tercero Leer más

Asimismo, recordó que toda comunicación oficial se realiza estrictamente a través de canales institucionales autorizados, por lo que pidió extremar precauciones frente a mensajes, llamadas o gestiones no verificadas.

El pronunciamiento busca reforzar la transparencia en la gestión pública y prevenir que ciudadanos se conviertan en víctimas de presuntos estafadores que podrían estar utilizando nombres de autoridades para obtener beneficios ilegítimos.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ