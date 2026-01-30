Crisis en la frontera de Colombia: lo que debe saber si planea viajar por tierra

Militares ecuatorianos vigilan el puente internacional de Rumichaca, en Tulcán, ante el aumento de tensiones fronterizas.

La relación entre Colombia y Ecuador, históricamente marcada por cooperación, atraviesa uno de sus momentos más críticos. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, impuso un arancel del 30% a las importaciones colombianas, mientras que Gustavo Petro respondió con medidas similares y la suspensión de exportaciones de electricidad hacia Ecuador.

En paralelo, las acusaciones diplomáticas han profundizado la crisis. Autoridades colombianas señalaron que Ecuador canceló reuniones de diálogo y respondió con “agresiones”, lo que ha deteriorado aún más la confianza bilateral.

El impacto inmediato se siente en la frontera de Rumichaca, donde comerciantes alertan que los aranceles y restricciones benefician al contrabando, reducen el flujo comercial y complican los trámites aduaneros. Esto genera un ambiente de incertidumbre para viajeros y transportistas.

Petro acusa a Ecuador: "Si hay delincuentes colombianos es porque los dejan entrar" Leer más

Presión logística en la frontera

El sector logístico se enfrenta a un escenario de saturación, donde el puente internacional de Rumichaca se ha convertido en un cuello de botella que ralentiza el tránsito de mercancías y multiplica las pérdidas económicas.

La urgencia por cruzar antes de la entrada en vigor de los aranceles ha desbordado cualquier planificación, obligando a las empresas a acelerar despachos y vaciar inventarios en tiempo récord. El mercado del transporte se ha visto alterado: los costos de flete se dispararon en cuestión de horas y los conductores han impuesto nuevas condiciones, conscientes de que la demanda supera con creces la oferta. En apenas dos días, los precios de traslado aumentaron un 20%, reflejando un escenario donde la presión por evacuar mercancías ha encarecido toda la cadena de suministro.

Transportistas aceleran despachos en Rumichaca ante el alza de fletes y la entrada en vigor de nuevos aranceles. Foto: EFE

Consecuencias para quienes viajan por tierra

Los viajeros que planean cruzar la frontera terrestre deben considerar que los controles se han endurecido. Los trámites aduaneros son más lentos y existe un mayor riesgo de retrasos debido a la tensión política y comercial.

Además, el encarecimiento de productos básicos y la disminución del flujo comercial afectan la disponibilidad de bienes en las ciudades fronterizas como Tulcán e Ipiales. Esto puede repercutir en costos de transporte, hospedaje y alimentación para quienes transitan por la zona.

RELACIONADAS Tres asambleístas instan a Noboa a que dialogue con Colombia

Precaución y planificación

La crisis en la frontera entre Colombia y Ecuador no solo es un pulso diplomático, sino que tiene efectos prácticos para quienes viajan por tierra. La recomendación principal es informarse previamente sobre el estado de los pasos fronterizos, prever retrasos y considerar alternativas de transporte. En un escenario de tensiones comerciales y políticas, la planificación cuidadosa es clave para evitar contratiempos.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!