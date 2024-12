Cortes de luz en Ecuador se terminan: ¿Cuántos días de apagones se vivieron en 2024?

Los cortes de luz en Ecuador, que han afectado a las 23 provincias del territorio continental del país, finalmente han llegado a su fin. Estos apagones, que iniciaron el 23 de septiembre de 2024, se extendieron por casi tres meses, afectando a las regiones Costa, Sierra y Amazonía.

Cortes luz Ecuador: ¿Cómo la variabilidad climática afecta la generación eléctrica? Leer más

Durante este período, los aproximadamente 17 millones de ecuatorianos vivieron bajo la incertidumbre y los inconvenientes que generaron los racionamientos en múltiples áreas de sus vidas. La situación afectó no solo a los hogares, sino también a comercios, industrias y servicios públicos, generando una fuerte preocupación a nivel nacional.

¿Cuándo y cómo iniciaron los cortes de luz diarios?

En un inicio, el gobierno de Daniel Noboa había planificado suspender el servicio eléctrico desde el lunes 23 hasta el jueves 26 de septiembre de 2024 en el horario de 22:00 a 06:00 del día siguiente, con el objetivo de "generar el menor impacto posible en las actividades productivas y el desarrollo de jornadas laborales. No fue así.

El Gobierno 'cambió las reglas del juego' en los últimos minutos del domingo 22 de septiembre, cuando la mayoría de ecuatorianos estaba descansando y se había programado con los horarios previamente comunicados por las autoridades.

Aquello generó confusión entre los ciudadanos, quienes ya venían acumulando constantes cambios de información por parte del Ejecutivo en torno a la crisis eléctrica. Los horarios se aplicaron en distintas franjas del día y lo que en un inicio se creía que duraría hasta el jueves 26 de septiembre, terminó finalizando el 19 de diciembre.

Los apagones aún se mantienen para grandes industrias

Tres problemas ponen en duda los contratos de Progen Leer más

los apagones no se despedirán del todo de Ecuador, pues siete grandes industrias -dos acerías, dos mineras y tres cementeras- no tendrán energía eléctrica, lo que refleja que el país aún no tiene seguridad energética.

Según explicó la ministra encargada de Energía y Minas, Inés Manzano, en una entrevista radial el 12 de diciembre, el apagón industrial se ha desarrollado para asegurar el suministro de energía a todos los ciudadanos, ya que las industrias que sufrirán los cortes de luz están conectadas a la línea de transmisión y al desconectarlas de ellas, por varios días, darán espacio para el consumo doméstico.

“Así como hay una prelación para atender a las personas, hay una prelación para el tema del uso del agua, también hay una para el tema energético y yo tengo que poner como prioridad a todos los ciudadanos”, indicó entonces la también ministra de Ambiente.

(Te puede interesar: Día Internacional contra la Corrupción: los casos más sonados del 2024 en Ecuador)

¿Cuántos días se prolongaron los cortes de luz en total?



Aquiles Álvarez vs Daniel Noboa: cronología de la intensa disputa política Leer más

En total, los apagones en Ecuador se extendieron durante 88 días, lo que representa casi tres meses de interrupciones continuas en el servicio eléctrico. Durante este tiempo, las autoridades ecuatorianas implementaron diversas medidas para estabilizar el sistema y restaurar el suministro de energía en las provincias afectadas.

Sin embargo, el proceso sigue siendo complejo. A pesar de los esfuerzos, la crisis energética persiste y, según expertos del sector eléctrico, los cortes de luz podrían regresar en 2025, lo que mantiene a la población en un estado de incertidumbre.

RELACIONADAS Gobierno sanciona a Progen con casi un millón de dólares por incumplimiento

Por ahora, los ciudadanos han comenzado a retomar sus actividades con relativa normalidad y a aprovechar las festividades de Navidad y Año Nuevo para reactivar sus economías, duramente golpeadas por una crisis que se anticipó y que, aunque ha dado una tregua, no se ha resuelto.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ