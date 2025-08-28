Correísmo quiere destitución de Jorge Chamba: Impulsa denuncia por posible nepotismo

El asambleísta de la RC, César Palacios anunció la presentación de la denuncia ante el CAL en la que pide la máxima sanción

El asambleísta Jorge Chamba enfrentará una denuncia por la contratación d ela madre de su hija.

El correísmo impulsa una denuncia en contra del asambleísta oficialista Jorge Chamba. La acusación está relacionada con un presunto acto de nepotismo vinculado a la contratación de Lindsy Berna Macías Alarcón, quien fue su pareja sentimental y es madre de su hija.

(NO TE PIERDAS: ¿Nepotismo en el CNE? Elena Nájera destapa caso que involucra a consejero)

La denuncia trascendió en redes sociales. Macías apareció como parte del despacho de Chamba, en medio de un proceso anunciado por el actual presidente de la Asamblea, Niels Olsen (ADN), orientado a erradicar los casos de nepotismo en el Legislativo. Este proceso se originó tras conocerse que familiares del legislador Dominique Serrano (ADN) trabajaban en la Asamblea.

“La bancada de la Revolución Ciudadana presentará una denuncia al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que, luego de ser calificada, vaya al Comité de Ética”, señaló el legislador correísta César Palacios.

Jorge Chamba sobre su expareja: “Tiene currículum para ser ministra, no solo asesora” Leer más

Según Palacios, Chamba solicitó la “vinculación de su esposa” a pesar de conocer que existe un impedimento legal. “El mismo abogado Chamba ha expresado en declaraciones que la abogada Lindsy Macías es su esposa. Por lo tanto, se configura la gestión de cargos públicos de parte de un asambleísta”, afirmó.

Para el legislador del correísmo, también se configura nepotismo, lo cual está tipificado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. “Este tipo de actos que rayan la legalidad menoscaban la credibilidad de la primera función del Estado”, indicó Palacios.

En la denuncia presentada al CAL, el asambleísta Palacios plantea la sanción máxima para el legislador del oficialismo; es decir, la destitución del cargo y la inhabilitación por dos años de ejercer cargo público.

¿Qué ha dicho Chamba sobre las denuncias?

“Fue mi pareja, tengo una hija con ella, lo cual es de conocimiento público. Pero no estoy casado ni tengo una unión de hecho”, declaró a EXPRESO el 24 de agosto de 2025 el asambleísta oficialista Jorge Chamba.

Chamba, miembro de la Comisión Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, atribuyó la difusión de la denuncia al correísmo. Aseguró que buscan desacreditarlo por su labor de fiscalización en casos de corrupción en hospitales públicos.

El asambleísta de Revolución Ciudadana César Palacios presentó la denuncia ante el CAL. Cortesía: Asamblea/ Flickr

Respecto a la contratación de la madre de su hija, Chamba defendió su decisión argumentando que ella cumple con los requisitos profesionales. “La abogada tiene dos títulos: es ingeniera comercial y abogada, y posee cuatro maestrías. Tiene currículum para ser ministra, no solo asesora 1”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!