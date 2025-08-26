El correísmo dice que la Ley de Fundaciones aprobada "institucionaliza la impunidad"

Con 78 votos afirmativos, el oficialismo logró la aprobación de una nueva ley económica urgente del presidente Daniel Noboa

La Ley de Fundaciones fue aprobada con 78 votos afirmativos, 66 en contra y 2 abstenciones.

La bancada legislativa de la Revolución Ciudadana rechazó este 26 de agosto de 2025 la aprobación de la Ley Orgánica de Transparencia Social, también llamada Ley de Fundaciones.

A través de un comunicado, el correísmo señaló que el cuerpo normativo "es abiertamente inconstitucional" por violar la unidad de materia e incluir reformas a último momento.

El correísmo, además, sostuvo que con la ley el Ejecutivo "pretende blindar políticamente a altos funcionarios y a sus familiares, así como impedir auditorías y eliminar trazabilidad de investigaciones.

¡SE APROBÓ LA LEY DE LA IMPUNIDAD!



Con nombre rimbombante de “Transparencia Social”, la Asamblea aprobó una ley inconstitucional, que blinda a los poderosos, impide auditorías y silencia a las organizaciones sociales.



Desde la #BancadaCiudadana lo denunciamos:

— Bancada Ciudadana (@BancadaRC5) August 26, 2025

El correísmo alerta del riesgo de "callar" a las organizaciones sociales

Por otro lado, la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana también alerto del riesgo que existe para las organizaciones sociales con la denominada Ley de Fundaciones.

"Lejos de fomentar la transparencia, esta ley busca callar a las organizaciones sociales y a las voces críticas", señala el correísmo y acota que se entregan privilegios.

