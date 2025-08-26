Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

VOTACION LEY DE FUNDACIONES
La Ley de Fundaciones fue aprobada con 78 votos afirmativos, 66 en contra y 2 abstenciones.ANGELO CHAMBA/EXPRESO

El correísmo dice que la Ley de Fundaciones aprobada "institucionaliza la impunidad"

Con 78 votos afirmativos, el oficialismo logró la aprobación de una nueva ley económica urgente del presidente Daniel Noboa

La bancada legislativa de la Revolución Ciudadana rechazó este 26 de agosto de 2025 la aprobación de la Ley Orgánica de Transparencia Social, también llamada Ley de Fundaciones.

RELACIONADAS

A través de un comunicado, el correísmo señaló que el cuerpo normativo "es abiertamente inconstitucional" por violar la unidad de materia e incluir reformas a último momento.

El correísmo, además, sostuvo que con la ley el Ejecutivo "pretende blindar políticamente a altos funcionarios y a sus familiares, así como impedir auditorías y eliminar trazabilidad de investigaciones.

El correísmo alerta del riesgo de "callar" a las organizaciones sociales

Por otro lado, la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana también alerto del riesgo que existe para las organizaciones sociales con la denominada Ley de Fundaciones.

RELACIONADAS

"Lejos de fomentar la transparencia, esta ley busca callar a las organizaciones sociales y a las voces críticas", señala el correísmo y acota que se entregan privilegios.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. El correísmo dice que la Ley de Fundaciones aprobada "institucionaliza la impunidad"

  2. Rafael Correa rompe el silencio sobre Fausto Jarrín: “Es mano derecha de Noboa”

  3. Cartel de los Soles bajo presión internacional: cuatro países lo declaran terrorista

  4. Comité de Ética tramita denuncia contra correísta Nuria Butiñá por presunto diezmo

  5. Con polémica y reparos, Asamblea aprueba la Ley de Fundaciones en debate definitivo

LO MÁS VISTO

  1. Feria virtual en Ecuador ofrece 5.000 empleos: cómo postular sin costo

  2. María Paula Christiansen: el trasfondo de la empresaria detrás de José Serrano

  3. "Yo te los pago", la desafiante respuesta de Aquiles Álvarez ante reclamo por hueco

  4. La vida de José Serrano en Miami: casa de lujo y autos de alta gama

  5. ¿Cuáles son las consecuencias de no actualizar mis datos en el IESS?

Te recomendamos