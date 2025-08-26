Expreso
ELENA NAJERA CNE
La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elena Nájera.ARCHIVO: @ElenaNajeraM

¿Nepotismo en el CNE? Elena Nájera destapa caso que involucra a consejero

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) requirió información a la Dirección de Talento Humano de la institución

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elena Nájera, denunció este 26 de agosto de 2025 una presunta red de nepotismo que también estaría operando dentro del órgano electoral.

A través de su cuenta de X, la consejera señaló que ha recibido reiteradas denuncias a través de su correo electrónico institucional Zimbra sobre una presunta red de nepotismo en el CNE.

Red de nepotismo involucraría al consejero José Cabrera

De acuerdo con dichas alertas, indicó Nájera en su publicación, la red de nepotismo estaría vinculada con José Cabrera, también consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La red de nepotismo, según la denuncia replicada por la consejera Nájera, vincularía a Cabrera con el ciudadano Wilfrido Fabián Zurita Acosta, pero no explica la presunta relación.

José Cabrera
El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), José CabreraARCHIVO/EXPRESO

Elena Nájera requiere información a Talento Humano del CNE

Tras conocer la denuncia, la consejera Elena Nájera informó que solicitó a la Dirección de Talento Humano del CNE información técnico y detallado sobre las relaciones de parentesco de Cabrera.

"Ello, con el propósito de constatar la existencia o no de prácticas que pudieran vulnerar los principios y prohibiciones establecidas en la normativa constitucional", señala Nájera.

TAGS

