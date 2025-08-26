Renovación CNE: concurso se reanuda con la convocatoria al examen escrito

La Comisión Ciudadana de Selección realizó el sorteo de los catedráticos para la fase de oposición y convocó a examen escrito

La Comisión Ciudadana de Selección realizó el sorteo de los catedráticos a través de un sorteo manual y público.

Tras varios meses de espera, el concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reanudó este 26 de agosto de 2025 con el sorteo de los catedráticos que estarán a cargo de la etapa de oposición y la convocatoria a examen escrito.

En sesión extraordinaria, la Comisión Ciudadana de Selección realizó el sorteo manual y público de los siete catedráticos principales y suplentes que elaborarán las preguntas del examen escrito y los casos hipotéticos para la etapa de oposición.

Los catedráticos estarán a cargo del examen escrito y casos hipotéticos

Según explicó la Comisión Ciudadana de Selección, el cuerpo de catedráticos está conformado por expertos en Derecho Electoral, Derechos Humanos, Derecho Administrativo, Ciencias Políticas, manejo de datos informáticos y datos estadísticos.

De acuerdo con el reglamento del concurso para la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), cada uno de los catedráticos principales deberán elaborar 60 preguntas para armar un banco con más de 400 interrogantes para el examen escrito.

Los catedráticos que fueron seleccionados son:

Karla Gabriela Párraga Lino (principal): Derecho Electoral, Universidad Técnica de Manabí

Patricio Ubidia Burbano (principal): Derecho Electoral, Universidad Central del Ecuador

Marco Tulio Zambrano (suplente): Derecho Electoral, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

César Muñoz Pazmiño (suplente): Derecho Electoral, Universidad Central del Ecuador

María Alicia Mata Herrera (principal): Ciencias Políticas, Universidad Central del Ecuador

Luis Fernando Cedeño Astudillo (principal): Ciencias Políticas, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Mónica Hidalgo (suplente): Ciencias Políticas, Universidad Central del Ecuador

Andrés Zuleta Arque (suplente): Ciencias Políticas, Universidad de Santa Elena

María Elisa Ibáñez Loja (principal): Derechos Humanos, Universidad Técnica de Machala

Daniel Castro (suplente): Derechos Humanos, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Guillermo Garay Delgado (principal): Derecho Administrativo, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

Sebastián Jaramillo Aguilar (suplente): Derecho Administrativo, Universidad Técnica del Norte

Jorge Bolaños Pizarro (principal:): Manejo de datos informáticos y estadísticos, Universidad Central del Ecuador

Rafael Melgarejo Heredia (suplente): Manejo de datos informáticos y estadísticos, Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Jhon Silva preside la Comisión Ciudadana de Selección del concurso del CNE. ARCHIVO: CPCCS

Comisión Ciudadana convoca a examen escrito en el concurso del CNE

Una vez sorteados los catedráticos a cargo de la etapa de oposición, la Comisión Ciudadana de Selección hizo al anuncio oficial de la convocatoria a examen escrito de los 163 postulantes a la renovación del CNE que aún permanecen en el concurso.

La Comisión Ciudadana de Selección resolvió convocar a los postulantes para las 10:00 del 15 de septiembre de 2025 para el examen escrito del concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según informó la Comisión Ciudadana de Selección, tanto el examen escrito como los casos hipotéticos se realizarán en el antiguo edificio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ubicada en Santa Prisca, Quito.

