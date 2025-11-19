Correísmo pidió examen especial a proceso del IESS para sistema de gestión

El proceso contractual con Healthbird está en la mira del correísmo. Viviana Veloz hizo la solicitud a Contraloría

La asambleísta de Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, anunció el pedido que hizo a la Contraloría.

El correísmo solicitó a la Contraloría General del Estado un examen especial sobre la adquisición del Sistema de Administración y Gestión de Salud del IESS. El 19 de noviembre de 2025, la asambleísta correísta Viviana Veloz hizo pública la solicitud enviada al organismo de control.

“Solicité a la Contraloría que disponga el inicio de un examen especial al contrato del sistema informático en el IESS, un proceso marcado por presuntas señales de sobreprecio y adjudicado a una empresa sin trayectoria”, señaló Veloz.

En el documento remitido a la Contraloría se indica que al trámite se presentaron cuatro ofertas y el IESS dio de baja el proceso. “Lo extraño es que, al día siguiente, se realizó una tercera convocatoria, abierta el 23 de octubre, en la que el IESS otorgó un día de plazo para la presentación de propuestas que pueden superar las 100 páginas”, dice la solicitud.

Veloz añadió que en esa última convocatoria únicamente se recibió una proforma, la de CNT, que representa a Healthbird en Ecuador. Para la legisladora, esto podría evidenciar una intención del IESS de beneficiar a dicha empresa.

Un pedido al IESS

También hubo una solicitud al IESS De manera paralela al envío de la solicitud a la Contraloría, Veloz pidió información al IESS mediante un oficio dirigido a Francisco Abad, director general de la entidad encargada de la Seguridad Social en el país.

En el escrito, la legisladora planteó cinco requerimientos. El primero se refiere a las razones jurídicas y técnicas por las que se solicitó en tres ocasiones la recepción de proformas. El segundo pide aclarar si las proformas solicitadas en esas tres oportunidades se tomarán en cuenta para la elaboración de los documentos precontractuales.

Edgar Lama anunció su renuncia al IESS tras cuestionamientos y cambios en el Gobierno. Cortesía

En tercer lugar, Veloz solicitó una respuesta sobre las acciones emprendidas para garantizar la mayor cantidad de oferentes. Finalmente, pidió copias de las ofertas y un informe sobre la modalidad de contratación.

¿De qué se trata el proceso de contratación?

El IESS anunció la próxima contratación del nuevo Sistema de Administración y Gestión en Salud (SAGS), una plataforma digital que centraliza la atención médica, la agenda de citas y el registro de prestaciones en toda su red de salud.

El Consejo Directivo, con el único voto de su entonces presidente Édgar Lama, aprobó el inicio del proceso y encargó el desarrollo del sistema a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP), que mantiene una alianza con Healthbird, empresa vinculada a Google.

Según el IESS, esta asociación permitirá integrar una plataforma única para los servicios clínicos, administrativos y financieros.

