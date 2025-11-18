Comisión Anticorrupción alerta sobre corrupción en compras públicas y uso de recursos

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) detalló una serie de hechos que, según afirma, revelan fallas estructurales en el manejo de recursos estatales. En su pronunciamiento señaló “la pérdida de 150 millones de dólares en la adquisición a Progen y a Austral de motores de generación termoeléctrica”, uno de los casos que considera más graves.

El organismo añadió que estas pérdidas se dan en un contexto de afectaciones institucionales. Según expuso, las “compras irregulares de insumos y medicamentos, en medio de la desinstitucionalización del IESS a pretexto de la emergencia en salud”, forman parte de un patrón persistente.

Irregularidades y contexto crítico

La CNA también cuestionó el uso de fondos públicos durante el periodo electoral. En el documento manifestó su preocupación por la “utilización impropia de recursos públicos en la campaña electoral”, señalamiento que se suma a otros hechos advertidos por la entidad.

La comisión agregó que existe “conducta complaciente de ciertas autoridades del Estado que favorece la impunidad”, lo que, a su criterio, refuerza la percepción de descontrol y falta de acción frente a estas denuncias.

El pronunciamiento concluyó con un llamado directo a las autoridades y a la ciudadanía. “¡Exigimos escuchar el mandato popular!”, indicó la comisión al cerrar su advertencia frente a lo que considera un deterioro institucional sostenido.

CNA exige control inmediato en compras de medicinas del MSP e IESS

Además, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) instó a la Contraloría General del Estado (CGE) a supervisar de manera urgente los procesos de adquisición centralizada de medicamentos e insumos que realizan tanto el Ministerio de Salud Pública (MSP) como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La solicitud fue formalizada mediante un oficio enviado el 5 de noviembre de 2025 al contralor Mauricio Torres, subrayando la importancia de garantizar transparencia en estas compras.

Asimismo, la CNA recalcó que, aunque es prioritario asegurar el abastecimiento de medicinas en hospitales y centros de salud, esta necesidad no puede justificar irregularidades en la selección de proveedores nacionales o internacionales, ni la ejecución de adquisiciones con sobreprecios injustificados. La comisión enfatizó que el control y la fiscalización son esenciales para proteger los recursos públicos y evitar posibles actos de corrupción.

