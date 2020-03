La restricción del ingreso a Quito impide que trabajadores lleguen a laborar

Las unidades de transporte de Machachi debieron permanecer estacionadas por no poder movilizar a la gente

Una decisión ante el coronavirus que les cogió de sorpresa. La resolución del alcalde de Quito, Jorge Yunda, de restringir el tránsito público en el Distrito Metropolitano impidió que varios ciudadanos pueden llegar a sus sitios de trabajo. Es el caso de Marco Caiza, obrero de la construcción, quien vive en Machachi, Cantón Mejía, a 45 minutos de la capital, y que no pudo llegar a trabajar por la restricción dispuesta por la autoridad municipal.

“Sali como todas las mañanas para ir a la obra, pero a pesar de que hubo los buses desde Machachi no pude llegar porque los militares y policías no les dejaron ingresar a Quito. No entendieron razones de que somos personas que íbamos a trabajar y que vivimos de lo que hacemos a diario”, relató Caiza.

Señaló que existe mucha contradicción entre lo que dice el Gobierno y el municipio. El presidente, Lenin Moreno, ordenó la suspensión del transporte interprovincial y el alcalde suspende todo el tránsito. Dijo saber la emergencia que se está pasando pero que, en su caso, él gana el diario y tiene tres hijos a quien alimentar.

No fue el único caso. Igual pasó con Janeth que trabaja en el norte de Quito de guardia de seguridad. “Somo solo tres personas que hacemos los turnos en la empresa y tenemos turnos de 24 horas cada uno, con descanso de un día. Hoy tenía que ingresar porque mi compañero salía haciendo el turno y no avanza a estar dos días en el sitio. Mi otro compañero también vive lejos y tampoco podía llegar”, contó.

Patricio Canchig, dueño de la unidad 20 de la Cooperativa Mejía, aseguró que ellos tenían la disposición de cumplir con el trabajo normal porque la suspensión era para el transporte ineterprovincial; sin embargo, al llegar al ingreso a Quito fueron impedidos de pasar por parte de fuerza pública, por lo que han tenido que regresarse a pesar de la molestia de los pasajeros.

El vicealcalde de Mejía, Gonzalo Hinojosa, en diálogo con EXPRESO, aseguró que se había coordinado con los dirigentes de las cooperativas de transporte Mejía y Carlos Brito, que hacen el servicio de pasajeros a Quito, para que trabajen desde las 04:30 hasta las 08:00 para que lleven a los ciudadanos que iban a trabajar, y que en la tarde laboren de 17:00 a 20:00 para que regresen a esos trabajadores.

Precisó que esto no se puedo cumplir debido a la restricción impuesta por el alcalde Yunda en todo el Distrito Metropolitano de Quito a propósito del coronavirus o COVID-19.