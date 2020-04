El coronavirus viene cambiando el estilo de vida de millones de personas en el mundo, eso es innegable. Trabajar desde casa, hacer compras para largos periodos, consumo masivo por delivery, el uso de mascarillas en público y otras medidas que buscan promover el distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Ahora, ¿cuáles trascenderán este periodo de emergencia de la pandemia?

Para el doctor Anthony Fauci, hay una que, asegura, se extinguirá: el clásico apretón de manos al momento de saludarse.

En declaraciones al podcast The Journal, de The Wall Street Journal, Fauci es categórico en lo que asevera: "No creo que debamos estrecharnos la mano nunca más".

Tres tipos de coronavirus habrían mutado desde su origen en Wuhan Leer más

Dejar esta costumbre masiva "no solo sería bueno para prevenir la enfermedad por coronavirus", indica Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y uno de los principales expertos en la lucha contra el COVID-19 en ese país. "Probablemente disminuiría dramáticamente los casos de influenza", agregó.

Además del clásico saludo de manos, el médico sugiere que otra costumbre nacida en esta pandemia que debe mantenerse es el lavado compulsivo de manos.

Asimismo, Fauci se refirió al momento en que el distanciamiento social debe ser más laxo y menos riguroso. Si bien su respuesta la dio pensando en la realidad de Estados Unidos, puede servir para otras latitudes: "No es como encender y apagar una luz, es un retroceso gradual de ciertas restricciones y tratar de que la sociedad vuelva a la normalidad".

Diario de una madre en cuarentena, día 25: Lecciones que van quedando Leer más

"Si incluso vas a considerar una relajación de esta estricta separación física, debes tener la capacidad [de afrontar las consecuencias]", dijo sobre la cuarentena impuesta por el coronavirus. "Eso significa pruebas rápidas, ampliamente disponibles, personas comprometidas a hacer la identificación, el aislamiento, el rastreo de contactos y las instalaciones para aislar a las personas".

En cuanto a Ecuador, los recientes reportes informaron de 7.161 personas infectadas por coronavirus y 297 muertos por covid-19.