El escrutinio de votos empezó al término de la jornada de votaciones que se realizó el domingo 16 de noviembre.Flor Layedra Torres

Consulta popular 2025: Una provincia y la junta del exterior faltan por escrutar

23 provincias han culminado el procesamiento de actas. Luego iniciará la fase de impugnaciones

Hasta la mañana del 20 de noviembre, en 23 provincias del país, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha realizado el escrutinio del 100 % de las votaciones del Referéndum y Consulta Popular 2025. Este proceso inició luego de las 17:00 del domingo 16 de noviembre, luego de que concluyera la jornada de votaciones.

¿En qué provincias ya terminó el proceso?

  • Cañar
  • Santo Domingo de los Tsáchilas
  • Bolívar
  • Imbabura
  • Galápagos
  • Chimborazo
  • Napo
  • Los Ríos
  • Zamora Chinchipe
  • Tungurahua
  • Santa Elena
  • Cotopaxi
  • Azuay
  • Carchi
  • Loja
  • Orellana
  • El Oreo
  • Pichincha
  • Sucumbíos
  • Guayas
  • Esmeraldas
  • Pastaza
  • Manabí

¿Qué provincia es la que falta?

La provincia que todavía falta que termine el procesamiento de actas es Morona Santiago, una de las provincias más grandes de la Amazonía. Allí, el CNE habilitó a 146.943 personas para que ejercieran su derecho al voto.

Adicionalmente a esto, la Junta Especial del Exterior se encuentra en el proceso de recuento de actas que registran falta de firmas, inconsistencias numéricas o están ilegibles. Esta actividad, el CNE lo realiza en presencia de los delegados de las organizaciones políticas.

¿Cómo van los resultados?

Hasta las 13:25, en la plataforma digital del CNE los resultados de las cuatro preguntas del Referéndum y Consulta Popular 2025 son:

  • Pregunta A Sí: 39.15 % / No: 60.85 %
  • Pregunta B: Sí: 41.68 % / No: 58.32 %
  • Pregunta C: Sí: 46.27 % / No: 53.73 %
  • Pregunta D: Sí: 38.17 % / No: 61.83 %

Cuando culmine la audiencia pública nacional de escrutinio, las organizaciones políticas y sociales podrán presentar sus reclamos. De que no se presenten impugnaciones, los resultados de las votaciones quedarán en firme.

