Consulta popular 2025: Una provincia y la junta del exterior faltan por escrutar

23 provincias han culminado el procesamiento de actas. Luego iniciará la fase de impugnaciones

El escrutinio de votos empezó al término de la jornada de votaciones que se realizó el domingo 16 de noviembre.

Hasta la mañana del 20 de noviembre, en 23 provincias del país, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha realizado el escrutinio del 100 % de las votaciones del Referéndum y Consulta Popular 2025. Este proceso inició luego de las 17:00 del domingo 16 de noviembre, luego de que concluyera la jornada de votaciones.

LEA: Nataly Morillo es la nueva ministra de Gobierno tras fallida designación de Rosero

¿En qué provincias ya terminó el proceso?

Cañar

Santo Domingo de los Tsáchilas

Bolívar

Imbabura

Galápagos

Chimborazo

Napo

Los Ríos

Zamora Chinchipe

Tungurahua

Santa Elena

Cotopaxi

Azuay

Carchi

Loja

Orellana

El Oreo

Pichincha

Sucumbíos

Guayas

Esmeraldas

Pastaza

Manabí

LE SUGERIMOS LEER: Después de la Consulta 2025, ADN se obliga a mantener su mayoría en la Asamblea

#InformaciónOficialCNE 🔴



2️⃣3️⃣ provincias 🗳️🇪🇨 culminaron el procesamiento de actas del #ReferéndumYConsulta2025.



Consulta y descarga los reportes por jurisdicción en: https://t.co/7jydYZoM65 💻📃 pic.twitter.com/vf7DQNSMI5 — cnegobec (@cnegobec) November 20, 2025

El correísmo es una víctima inesperada del triunfo del No en la Consulta Popular 2025 Leer más

¿Qué provincia es la que falta?

La provincia que todavía falta que termine el procesamiento de actas es Morona Santiago, una de las provincias más grandes de la Amazonía. Allí, el CNE habilitó a 146.943 personas para que ejercieran su derecho al voto.

Adicionalmente a esto, la Junta Especial del Exterior se encuentra en el proceso de recuento de actas que registran falta de firmas, inconsistencias numéricas o están ilegibles. Esta actividad, el CNE lo realiza en presencia de los delegados de las organizaciones políticas.

¿Cómo van los resultados?

Hasta las 13:25, en la plataforma digital del CNE los resultados de las cuatro preguntas del Referéndum y Consulta Popular 2025 son:

Pregunta A Sí: 39.15 % / No: 60.85 %



Pregunta B: Sí: 41.68 % / No: 58.32 %



Pregunta C: Sí: 46.27 % / No: 53.73 %



Pregunta D: Sí: 38.17 % / No: 61.83 %

Cuando culmine la audiencia pública nacional de escrutinio, las organizaciones políticas y sociales podrán presentar sus reclamos. De que no se presenten impugnaciones, los resultados de las votaciones quedarán en firme.

AHORA 🟨🟦🟥



Conforme con lo establecido en la normativa electoral y en presencia de los delegados de organizaciones políticas, la Junta Especial del Exterior 🌐 realiza el recuento de actas que registran falta de firmas, inconsistencias numéricas o ilegibles.… pic.twitter.com/XZujLmrQq9 — cnegobec (@cnegobec) November 20, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!