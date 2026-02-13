CNE se reunirá para declarar el inicio del periodo electoral por las seccionales 2027

La sesión está prevista para el 14 de febrero de 2027. El órgano electoral también conocerá el calendario de los comicios

En febrero de 2027 está previsto que se desarrollen las votaciones por las seccionales 2027.

El proceso electoral para las seccionales de 2026 arrancará el 14 de febrero de 2026. Ese día, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirá para conocer y resolver la declaratoria con la que se dará inicio oficial al año electoral.

La tarde del 13 de febrero de 2026, el CNE difundió la convocatoria a la sesión ordinaria 007-2026 del Pleno. El orden del día incluye dos puntos. El primero corresponde al “conocimiento y resolución respecto del Proyecto de Resolución de Declaratoria del periodo y proceso electoral de las Elecciones Seccionales y Elección de Consejeras y Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027”.

Este paso marca el inicio formal de la organización de los comicios previstos para febrero de 2027. En ese proceso, los ecuatorianos elegirán prefectos, alcaldes y vocales de las juntas parroquiales rurales.

Además, se designará a los siete vocales principales del CPCCS y a sus respectivos suplentes. Este proceso tiene un tratamiento distinto, ya que, entre otras disposiciones, los postulantes no pueden realizar proselitismo político.

¿Qué definirá el CNE?

Además de la declaratoria del periodo electoral, el Pleno conocerá y aprobará el calendario para las elecciones de 2027. Este documento es clave porque fija fechas como las de los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas y la definición de candidaturas.

Está previsto que la inscripción de candidaturas se realice en el último trimestre de 2026. El CNE también deberá establecer el inicio y el cierre de la campaña electoral, así como la fecha exacta de las votaciones, que deberán celebrarse un domingo.

La situación de las organizaciones políticas

Con el año electoral en marcha, partidos y movimientos avanzan en la preparación de su participación. ADN, el movimiento del presidente Daniel Noboa, competirá por primera vez en elecciones para autoridades locales.

Por su parte, la Revolución Ciudadana realizó en enero de 2026 su convención nacional, en la que renovó su directiva. Gabriela Rivadeneira asumió la presidencia de la organización y ha anunciado una estrategia para encarar estos comicios.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral se reunirá el 14 de febrero de 2026 para aprobar el inicio del proceso electoral 2027. Cortesía: CNE

Otros movimientos, como el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), mantienen acercamientos para definir posibles postulaciones. Su presidente, Gustavo Vallejo, señaló en una entrevista con EXPRESO que la línea roja de esa organización es el Gobierno de Noboa.

En tanto, el Partido Social Cristiano (PSC) atraviesa un proceso de reingeniería interna con miras a las nuevas elecciones, tras el revés sufrido en los comicios generales de 2025, cuando obtuvo apenas cuatro asambleístas.

