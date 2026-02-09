Javier Orti, de Avanza: "El correísmo es una línea roja; no descarto alianza con ADN"

Entrevista | El presidente de Avanza conversa con EXPRESO sobre los preparativos para las elecciones seccionales de 2027

Javier Orti es presidente del partido Avanza. Abogado y máster en Estudios Políticos Aplicados e Investigación en Política Comparada.

En las elecciones presidenciales de 2025, el partido Avanza quedó entre el grupo de organizaciones políticas que obtuvieron menos votación. De cara a las seccionales de 2027, su presidente, Javier Orti, conversa con EXPRESO sobre las lecciones aprendidas y los cambios que se aplicarán.

Avanza y la lección que les dejó la candidatura de Luis Felipe Tillería

- ¿Qué lección le dejó al partido el bajo resultado de Luis Felipe Tillería en 2025?

Hubo factores tanto externos como internos. El factor interno es no habernos atrevido a apostarle a un candidato de las filas del partido, sino utilizar esta permisividad que tiene la ley de invitar a actores externos. El factor externo fue la gran polarización, que no solo carcomió los intereses de Avanza, sino de alrededor de doce partidos.

- La mayoría de partidos perdedores hablan de la polarización como explicación.

No me gusta caer en la mediocridad de echarle la culpa al resto, pero tuvimos una campaña extremadamente inequitativa. Enfrentarse a una campaña presidencial sin tener muchos recursos económicos, en un sistema de partidos en donde hay partidos de primera y de segunda, es decir, que no tenemos ni siquiera acceso a un fondo partidario.

- ¿El error fue utilizar la figura de candidato invitado o la selección de Tillería?

Es una apuesta, porque cuando uno escoge figuras externas no hay tiempo suficiente como para conocerlas y esperar que la relación partido-candidato sea buena. Al momento de escogerlo (a Tillería) no fue una mala idea, tenía ideas interesantes, pero su inexperiencia política en el campo electoral ecuatoriano y en el modelo de gestión estatal le pasó factura.

- En su momento, Tillería denunció que el partido nunca brindó los recursos para la campaña electoral. ¿En qué quedó ese roce?

En nada. Ya salió el informe respectivo y Avanza pudo demostrar que, de acuerdo con la estrategia, se utilizaron esos recursos en pautajes divididos tanto en vallas como en radios; tampoco alcanzaba para más. Por parte del candidato también existía cierto desconocimiento de cómo se manejan estos recursos. Esa relación ya quedó ahí.

Avanza preferirá a sus militantes para las seccionales de 2027

- ¿Qué cambios harán para evitar otro caso como el de Luis Felipe Tillería?

Tener confianza en quienes ya fueron autoridades electas, en quienes ya tuvieron experiencia, en quienes ya fueron inclusive candidatos por la misma organización política. Analizar en cada uno de los cantones perfiles que se adapten al modelo de gestión ideológica que tiene el partido, que es de centroizquierda. Estamos reforzando las estructuras de democracia interna y hemos aprendido totalmente la lección.

- ¿Avanza descarta tener candidatos invitados o alianzas?

No se puede descartar eso. Avanza es un partido de autoridades electas en provincias medianas y pequeñas en relación con su población. En una gran cantidad de cantones tenemos fuerza y candidatos propios que pueden enfrentar estas elecciones, y en otros cantones tendremos que utilizar la opción de la alianza. Pero las últimas reformas al Código de la Democracia cambiaron las reglas.

- ¿Qué será diferente?

Difícilmente, para las alcaldías y las concejalías, van a insistir grandes alianzas, porque ya no es tan conveniente para los partidos en la sumatoria o en el cálculo para evitar la cancelación. Me refiero a que antes uno podía armar grandes frentes de tres o cuatro partidos y, si el alcalde ganaba, se nos asignaba el 100% de ese candidato. Ahora, en cambio, se nos asigna en partes iguales, dependiendo del número de partidos que estén dentro de la alianza.

Las alianzas electorales serán claves para Avanza en 2027

- ¿Hay la posibilidad de aliarse con el correísmo o ADN?

Desde 2014 nos alejamos de todo el proceso de la Revolución Ciudadana. Es una línea roja porque no concordamos con sus modelos de gestión. No descarto con ADN; ahí la pregunta es si ADN estaría abierta a hacer alianzas en algún territorio. No hemos tenido una conversación con los dirigentes de ADN, pero con otros dirigentes sí he tenido conversaciones.

- ¿Confía en el CNE y el TCE, que se mantienen con autoridades prorrogadas en funciones?

Nosotros no hemos tenido mayor problema con el CNE. El manejo de la consulta popular fue muy transparente, eso hay que tomarlo en cuenta. Por supuesto que hay prórrogas, pero creo que ya, como el 14 de febrero se va a declarar el periodo electoral, dudo mucho que se puedan renovar.

