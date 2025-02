Luis Felipe Tillería vs. Avanza: las acusaciones tras las elecciones 2025

Luego de las elecciones presidenciales del 9 de febrero del 2025, en las que Luis Felipe Tillería obtuvo 33.240 votos, es decir 0.32% de la votación, los entredichos se visibilizaron. Javier Orti, presidente de Avanza, comenzó que el candidato no coordinó con ellos, que decidió denunciar ante el TCE al presidente Noboa sin consultarles y que se pronunció sobre la niñez trans, sin un acuerdo, por ejemplo. Tillería respondió.

¿Qué dijo Tillería?

Luis Felipe Tillería sostuvo en un medio de comunicación que él solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a Orti que se le informe en dónde pautó Avanza. No tuvo respuesta y dice que comenzó a "escrudiñar".

"Hablé con directores provinciales del partido y hay un expediente en el TCE contra Orti porque en la elección de Otto Sonnenholzner usó todo el pautaje en vallas. Obviamente dicen algunas personas que hay comisiones del 35%, obviamente no me consta. ¿Será que ponen vallas solo por esa comisión? No se ha pautado ni un minuto en una radio de Tungurahua o Guayas, para el candidato presidencial".

Tillería también señaló que investigó y supo que la gerenta de la campaña de Avanza, Paula Sánchez, "tiene 22 procesos en la Función Judicial, algunos por insolvencia".

¿Cuál es la reacción de Avanza?

A través de un comunicado, Javier Orti, presidente de Avanza, precisó que para la promoción del binomio presidencial estuvieron disponibles USD 315.825,33, mediante el sistema informático de promoción electoral, de acuerdo al procedimiento establecido en la norma.

Además, Avanza señaló que el Fondo de Promoción Electoral se distribuyó en: 37 vallas con las fotografías del binomio, mensaje y propuestas de campaña, ubicadas en provincias donde se inscribieron candidatos y listas provinciales del partido, así como 1.214 cuñas de 30 segundos cada una, emitidas en diferentes radios con cobertura a nivel nacional, desde el 5 de enero y hasta el 6 de febrero de 2025. Orti dice que sí pautaron en radios de Guayas.

En entrevista con EXPRESO, Orti manifestó que quizá Luis Felipe Tillería no asume su responsabilidad en el resultado sino que quiere decir que es culpa de Avanza. Le parece que estuvo desconectado de la campaña porque recién llegó al país el 18 de diciembre. "Su acusación es grave, con el equipo manejamos el dinero con prudencia y decencia".

Orti recordó que a la directiva del partido Avanza está a cargo de la designación de los encargados de la campaña, para cumplir con el proceso de control, fiscalización del gasto electoral, que va desde la inscripción y calificación, hasta un periodo de siete años, en el que se desarrollan las auditorías. Por lo que Tillería, como candidato invitado, no podía estar a cargo de ese manejo.

En cuanto al proceso de elecciones anticipadas 2023, para presidente y vicepresidente, cuando Sonnenholzner fue su presidenciable, en el comunicado Avanza señala que "la estrategia, elección de medios y formatos de comunicación estuvieron a cargo del equipo definido por la alianza. El procurador y la jefe de campaña para el proceso anterior y el actual fueron dos personas distintas".

