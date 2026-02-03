CNE empieza a pagar a miembros de Juntas del Voto 2025: ¿dónde reclamar el dinero?

Los pagos para los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto estarán disponibles hasta el 2 de julio del 2026

El CNE comenzó el proceso de pago de la compensación económica destinada a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzó este 3 de febrero el proceso de pago de la compensación económica destinada a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) que participaron en el referéndum y consulta popular de 2025.

Según informó el organismo, los pagos se realizan a través de las ventanillas del Banco del Pacífico o de BanEcuador, y estarán disponibles hasta el 2 de julio de 2026. Los ciudadanos que integraron las mesas de votación podrán acudir a cualquiera de estas entidades para recibir el monto correspondiente por su participación.

La compensación forma parte del reconocimiento que el CNE otorga a los ciudadanos que cumplen con esta obligación electoral, una tarea clave para el desarrollo de los comicios y la verificación de los resultados.

Las próximas elecciones en Ecuador se desarrollarán en 2027. Cortesía: CNE.

¿Cuántos ciudadanos participaron en las últimas elecciones?

Los ciudadanos reciben 20 dólares por su participación en cada proceso electoral, lo que equivale a 40 dólares por su trabajo en la primera y segunda vuelta. Para retirar el pago, deben presentar la cédula de identidad original.

En esas elecciones —en las que Daniel Noboa y María José Pinto fueron elegidos presidente y vicepresidenta— participaron 287.534 miembros de las juntas receptoras del voto, incluidos 3.215 designados en las mesas del exterior.

Quienes deseen verificar si su compensación está disponible pueden hacerlo a través del sitio web institucional www.cne.gob.ec, informó el organismo. El cobro estaba habilitado desde septiembre de 2025, dado que los comicios se realizaron en febrero y abril de ese año.

