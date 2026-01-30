CNE fija fecha límite para pago a Juntas Receptoras del Voto de las elecciones 2025

Para las elecciones presidenciales fueron convocados 287.534 ciudadanos, que reciben una compensación

Los miembros de las juntas receptoras del voto están obligados a participar del proceso electoral.

El plazo está a días de vencer. Los ciudadanos que integraron las Juntas Receptoras del Voto en la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2025 podrán cobrar su compensación económica hasta máximo el próximo 2 de febrero de 2026.

Según informó el Consejo Nacional Electoral (CNE), este viernes 30 de enero, el pago se realiza en las ventanillas del Banco del Pacífico y de BanEcuador. Cobran 20 dólares, por la participación en cada proceso electoral. Es decir, 40 dólares por su trabajo en la primera y segunda vueltas. Deben presentar la cédula de identidad original.

En ese proceso electoral, en el que resultaron electos Daniel Noboa y María José Pinto como presidente y vicepresidenta de la República, hubo 287.534 miembros de las juntas receptoras del voto. De ellos, 3.215 en juntas en el exterior.

Los interesados pueden revisar la disponibilidad del pago, ingresando al portal institucional www.cne.gob.ec se informó desde la institución. Podían cobrar desde septiembre 2025, ya que las elecciones se desarrollaron en febrero y abril.

Consejero del CPCCS asegura que elección del nuevo fiscal general no pasará del 2026 Leer más

Sobre miembros de juntas receptoras del voto en Ecuador

Los miembros de las juntas receptoras del voto obtienen además de esa compensación económica, un día adicional a sus vacaciones si son empleados en empresas públicas o privadas.

En las elecciones presidenciales del 2025, el 79.34 % de los integrantes de las juntas fueron estudiantes universitarios.

IMPORTANTE 📣



📌🗳️ Miembros de las Juntas Receptoras del Voto de las Elecciones Generales 2025 (primera y segunda vuelta) podrán cobrar su compensación económica hasta el lunes 2⃣ de febrero.



🔴 Los detalles. ⬇️🔗https://t.co/FKbRAdFRvL pic.twitter.com/98aJQM0LQW — cnegobec (@cnegobec) January 30, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!