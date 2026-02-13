Censura y violencia: la libertad de prensa se agrava en América Latina

Un repunte de ataques y censura agrava el panorama regional. Estas son las cifras y los casos más representativos

La libertad de prensa en América Latina enfrenta un deterioro acelerado debido a asesinatos, agresiones y mecanismos de censura.

La libertad de prensa en América Latina enfrenta un deterioro acelerado debido a asesinatos, agresiones y mecanismos de censura contra periodistas documentados entre 2024 y 2025 en países como México, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Ecuador y Venezuela, según informes de organismos regionales e internacionales.

Un panorama regional cada vez más hostil

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH reportó al menos 22 periodistas asesinados en 2024 en las Américas, con México, Colombia y Haití entre los más afectados; además, registró estigmatización oficial y uso de vías judiciales para inhibir coberturas de interés público.

En paralelo, IPYS documentó que entre septiembre de 2024 y marzo de 2025 la región fue la más letal fuera de zonas de guerra, con asesinatos, amenazas, campañas de desprestigio y exilio forzado.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH advierte que más de la mitad de la población mundial vive en países con libertad de prensa en “zona roja”, y que el contexto económico agrava la precariedad de medios y la autocensura, arrastrando el marcador global a una “situación difícil” por primera vez desde que se mide

Sudamérica: violencia, litigios abusivos y fragilidad mediática

El periodista ecuatoriano Enrique Alcívar Guerrero denunció que el 13 de octubre de 2025 fue impedido de ingresar al Palacio de Carondelet para una rueda de prensa de la vocera presidencial. En videos publicados, se observa a personal militar intimidándolo mientras registraba lo ocurrido. Días antes, ya había reportado restricciones a su labor dentro del edificio. Organizaciones como Fundamedios emitieron alertas por estas limitaciones de acceso.

Meses atrás, Alcívar fue citado por la Fiscalía para rendir versión en el llamado Caso Ligados, pese a afirmar que desconocía las razones y que su inclusión podría estar amparada en labores de inteligencia. La audiencia se programó para el 18 de julio de 2025; el propio periodista lo hizo público en su cuenta de X.

Durante el paro nacional de octubre de 2025, medios locales registraron decenas de agresiones contra la prensa, incluida la restricción de acceso a Alcívar a la vocería gubernamental, en un contexto de crecientes revisiones y controles a reporteros que cubrían las protestas.

Venezuela: control informativo y persecución judicial

El control estatal sobre medios y la criminalización han instalado un clima de autocensura. El caso del periodista Carlos Julio Rojas, detenido por más de un año, ilustra la judicialización de voces críticas

México y Ecuador concentran violencia ligada a crimen organizado y corrupción; Guatemala y Perú destacan por el acoso judicial y la desinformación como herramientas de censura. Otro informe detalla tres mecanismos en expansión: estigmatización pública, vigilancia tecnológica y judicialización de expresiones críticas, con presencia en Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, México y Nicaragua.

