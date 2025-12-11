Expreso
Caso Cajas-Vaca
Quito. La fase de juzgamiento se realiza en la Corte Nacional de Justicia.Cortesía

Caso Vaca-Cajas-Jarrín avanza en su sexto día de juicio por delitos de lesa humanidad

La Fiscalía todavía presenta sus testigos y pruebas de cargo

El juicio por presuntos delitos de lesa humanidad en el caso Vaca-Cajas-Jarrín ingresó este jueves 11 de diciembre a su sexto día de audiencia en la Corte Nacional de Justicia. El tribunal continúa la recepción de testimonios y la verificación de documentos que buscan esclarecer los hechos ocurridos hace cuatro décadas durante el gobierno de León Febres Cordero.

La diligencia se desarrolla en medio de un contraste marcado por el fallecimiento de una de las posibles víctimas, Luis Vaca, y la presencia de Susana Cajas y Javier Jarrín, quienes mantienen su acusación por una presunta detención ilegal, torturas y desaparición forzada en 1985. Frente a ellos permanecen tres de los seis procesados, quienes asisten de forma presencial junto a sus abogados.

En estos seis días el tribunal ha escuchado los alegatos de apertura, las réplicas y una parte del testimonio de los testigos convocados por la Fiscalía. La acusación mantiene su tesis de que existió un patrón sistemático de detenciones ilegales, interrogatorios coercitivos, violencia sexual y desapariciones forzadas ejecutadas por estructuras de inteligencia militar.

Una investigación sobre hechos de hace cuatro décadas

Los hechos investigados se remontan al 10 de noviembre de 1985, cuando Vaca, Cajas y Jarrín, integrantes del entonces grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC), resultaron detenidos en Esmeraldas sin orden judicial. De acuerdo con la Fiscalía, fueron trasladados al Batallón Montúfar y posteriormente al Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar, en Conocoto, donde habrían enfrentado torturas físicas, psicológicas y sexuales.

Cajas y Jarrín recuperaron la libertad tras quince días en custodia. Vaca permaneció en desaparición forzada por aproximadamente dos años y reapareció en 1988, sin registro de filiación en el Registro Civil, según los documentos expuestos al tribunal por la Fiscalía.

Los acusados son el exministro de Defensa Luis Piñeiros Rivera y los exoficiales de Inteligencia Juan Raúl Viteri, Manuel Delgado, Nelson Enríquez, Fernando Ron y Mario Apolo.

Las defensas, por su parte, han cuestionado la pertinencia de algunos testimonios y han solicitado la exclusión de ciertas pruebas documentales. El tribunal no ha resuelto aún todos los pedidos.

La Corte Nacional tiene previsto continuar la audiencia la próxima semana con más testigos de la Fiscalía. Luego se dará paso a los testigos de la acusación particular y de las defensas, quienes podrán exponer sus argumentos, entre estos que AVC era una organización política y militar, guerrillera y subversiva, que cometió delitos y que fue vencida en el gobierno de Febres Cordero.

