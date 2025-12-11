¿Qué pasó con la demanda contra la designación de Carlos Alarcón como fiscal general?

Han pasado dos meses desde que el correísmo presentó la demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional

El 8 de diciembre de 2025 se cumplieron dos meses desde que asambleístas de la Revolución Ciudadana presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la decisión del Consejo de la Judicatura de designar a Carlos Alarcón como fiscal general del Estado encargado.

Juan Andrés González, asambleísta del correísmo y procurador común de la demanda, señaló en su momento que la demanda se centra en la vulneración al derecho de la seguridad jurídica, pues, según sostienen, el Consejo de la Judicatura no tenía competencia para designar a Alarcón, sino únicamente el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).



La Corte Constitucional no se pronuncia sobre la demanda

Pese a que el mismo 8 de octubre de 2025 se sorteó que sea el juez José Luis Terán quien sustancie la demanda de inconstitucionalidad, dos meses después sigue sin haber un avance en esta acción de inconstitucionalidad en contra de la designación de Carlos Alarcón como fisca general encargado.

De hecho, el 24 de noviembre de 2025, el propio asambleísta del Juan Andrés González remitió al magistrado Terán un oficio de insistencia para que se avance con el análisis de admisibilidad de la demanda de inconstitucionalidad.

"A la fecha, ha transcurrido un tiempo prudencial para que la presente demanda de inconstitucionalidad sea sometida a la admisibilidad de parte de la Corte Constitucional", señala el oficio y solicita expresamente que se remita la demanda a la Sala de Admisiones de la Corte.



La polémica llegada de Carlos Alarcón a la Fiscalía General

La llegada de Carlos Alarcón a la Fiscalía General del Estado sucedió en un momento complejo, durante la subrogación de Wilson Toainga a Diana Salazar, quien renunció al cargo y luego aceptó ser embajadora de Ecuador en Argentina.

Además, Alarcón ha sido fuertemente cuestionado por su estrecha relación con casos que involucra al presidente Daniel Noboa, como los casos Nene (contra el hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad), Triple A (contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez) y Seguros Petroecuador (contra su excuñado, Federico Goldbaum).

También se ha cuestionado que la designación de Carlos Alarcón como fiscal general encargado la realizó el Consejo de la Judicatura presidido por Mario Godoy, a quien también se lo ha señalado por su supuesta cercanía con el Ejecutivo.

