El caso Fernando Villavicencio con diligencias aún pendientes

Aunque la Fiscalía anunció que la instrucción fiscal en la investigación por el asesinato del excandidato a la Presidencia, Fernando Villavicencio, concluyó, aún hay diligencias importantes que se deben cumplir en los próximos días.

Por ejemplo, entre el jueves 12 y el viernes 13 de octubre de 2023 están convocados a rendir versión el ministro del Interior, Juan Zapata; Fausto Salinas, que se desempeñaba como comandante General de la Policía cuando ocurrió el crimen; y César Gonzaga, cercano a Villavicencio.

También está pendiente la apertura para el análisis y materialización de los teléfonos celulares de varias personas allegadas al exasambleísta como el periodista Christian Zurita, que lo reemplazó en la candidatura presidencial; o Carlos Figueroa que era su amigo.

En un comunicado, la Fiscalía anunció que la mañana y tarde del 8 de octubre receptó el testimonio anticipado de un testigo de los hechos el que, bajo juramento, habría relatado “los preparativos y montos ofrecidos por los autores intelectuales” del asesinato del político.

También habría señalado a quienes dieron la orden para cometer el crimen, por lo que la entidad informó que, con esa información, iniciará la investigación para determinar a los autores intelectuales del delito.

Pese a que la Fiscalía no apunta a nadie en específico, no faltaron los que se sintieron aludidos. El expresidente Rafael Correa no ha parado, desde que se emitió el comunicado, de escribir y republicar en las redes sociales comentarios rechazando la toma de la versión del testigo protegido, porque aseguran que los incrimina.

Incluso, algunos legisladores electos por el movimiento Revolución Ciudadana, como Mónica Palacios, advirtieron que esta vez sí llevarán a juicio político a la fiscal del Estado, Diana Salazar, tarea que les quedó pendiente del anterior período legislativo que fue disuelto por el presidente Guillermo Lasso.

Cónclave de nueva cúpula policial

Luego del remezón que se produjo el sábado pasado con la remoción de parte de la cúpula policial por parte del presidente Guillermo Lasso, tras el asesinato de varios de los implicados en el crimen del Villavicencio, el ministro Zapata se reunió ayer con los nuevos encargados de la institución.

Según Zapata, en este encuentro se trazaron nuevas estrategias para combatir la inseguridad que golpea al país. Además, se están estableciendo las nuevas designaciones de acuerdo a la antigüedad y necesidad institucional, informó el funcionario.

