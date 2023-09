La ‘cara’ bonita de Ballenita, descuidada hace 6 meses

El 14 de marzo pasado, un torrencial aguacero que duró más de seis horas dañó parte de una de las áreas del malecón de Ballenita, en Santa Elena. La fuerza del agua hizo que los adoquines se levanten y colapse la escalinata de uno de los costados que conducen a la playa.

Tío y sobrino que iban en una moto mueren en un accidente en la Ruta del Spondylus Leer más

Hoy, esos daños están intactos. La estructura no ha sido reparada en su totalidad, como entonces las autoridades (de la administración anterior) lo prometieron.

Te puede interesar:Las obras inconclusas empujaron a la ciudadanía a cerrar la Ruta del Spondylus

La Alcaldía de Santa Elena, en efecto, reparó la escalera que sirve de puente a los visitantes para llegar al mar y a las duchas de agua dulce que allí se encuentran. Sin embargo los adoquines siguen dañados, lo que ha generado ya una serie de quejas debido a las caídas que los turistas han reportado.

EXPRESO constató el daño, al que se suma el deterioro de las barandas del mirador que han empezado a corroerse y las grietas que se observan ya en las escaleras. Una tubería de alcantarillado sanitario, ubicada a escasos metros de donde están los adoquines dañados, alerta ya con desprenderse.

Tanto a los locales como turistas les preocupa la situación ante la proximidad del fenómeno El Niño. Joffre Lino

La preocupación de los ciudadanos en las últimas semanas se ha intensificado por la llegada del fenómeno de El Niño, cuya presencia se avecina.

La diversión se apaga en dos cantones por el crimen de conocidos animadores Leer más

El balneario está ubicado a tres kilómetros de la capital provincial de la península y por su cercanía con el área urbana de esta provincia a diario recibe a visitantes no solo de diferentes provincias, sino que también extranjeros.

“Por suerte no ha llovido tan fuerte en estos últimos meses, sino esta parte del malecón ya se hubiese destruido completamente. Rogamos que las lluvias que vengan no sean tan severas para que la obra no se estropee más”, señaló el ciudadano Fausto Solano.

El poblador aseguró que ya han alertado al Cabildo que en ese lado del malecón se forma una especie de cascada debido a que toda el agua de la población baja al mar, por lo que exigen que mejoren el sistema para que por allí desfogue el agua del invierno.

Este lugar es bonito, pero las autoridades lo tienen descuidado. Aquí se hacen eventos... El sitio podría ser un imán para el turista, para que Ballenita renazca. Alfredo Chávez

guayaquileño que habita en Ballenita

Es que lo ocurrido en marzo pasado es apenas una de las afectaciones que ha sufrido la obra. En febrero de 2022, en plena época invernal, los aguaceros causaron estragos en el sitio, pero en esa ocasión la reparación integral se dio.

Santa Elena: profesores son amenazados en panfletos para que paguen 'vacunas' Leer más

“Este lugar es bonito, pero las autoridades lo tienen descuidado. Aquí se hacen eventos, lo han visitado personalidades conocidas del país y el mismo presidente de la República, al que, claro, no se le mostró los daños. Urge que lo intervengan”, comentó el guayaquileño Alfredo Chávez, quien reside en Ballenita hace 15 años.

Verónica Zambrano es otra de las guayaquileñas que reside en Ballenita y reclama por la falta de intervención inmediata del espacio, uno de los pocos lugares turísticos que tiene el balneario.

A los daños del malecón, la ciudadana sumó el mal estado de las calles adyacentes al área y el descuido por la falta de recolección de los desechos del personal de limpieza municipal.

Las barandas del malecón lucen también oxidadas por la falta de mantenimiento. Joffre Lino

“Las administraciones municipales o del gobierno central no se dan cuenta del potencial que representa Ballenita. Este es un lugar precioso, pero que tiene muchas deficiencias. Debería ser la perla preciosa de Santa Elena, pero lamentablemente no lo es”, comentó Zambrano.

Alerta A los ciudadanos les preocupa que, de no hacer las reparaciones ahora, El Niño termine estropeando todavía más al espacio.

Las ciudadelas de Salinas, fétidas y atascadas en obras Leer más

Oswaldo Roca, técnico municipal de la dirección de Obras Públicas de Santa Elena, reconoció a EXPRESO que están al tanto de lo que pasa con la estructura y que se están tomando acciones en el tema. Que están analizando ya el presupuesto de lo que costarían los arreglos, mencionó, sin desvelar cuál es la fecha estimada para arreglarlo.

Frente a esta situación, visitantes como Nina Castellano, quien vive en Los Ceibos, en Guayaquil, pero tiene una residencia en el lugar, exige darle prioridad al tema. “Sabemos que a Santa Elena le falta mucho, que urge preparar al cantón para lo que se viene, las mismas calles son un desastre. No obstante, si quieren evitar que El Niño arrase con esta obra, si quieren que Ballenita recupere su identidad y vuelva a ser ese imán para los visitantes, hay que invertir en las reparaciones y hay que hacerlo ya”, sentenció.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!