La alegría que Blas Limones Borbor le ponía a la vida quedará para el recuerdo. El hombre, a quien todos conocían como Gordo Blas, fue asesinado el sábado 2 de septiembre, en Bastión Popular, norte de Guayaquil.

La víctima laboraba en el taxi 1451 de la compañía Villingota, perteneciente al cantón Salinas, provincia de Santa Elena, que fue fletado por sujetos desconocidos a la urbe porteña, sin imaginar que sería el último viaje de su vida.

En la noche del sábado 2, el Gordo Blas fue encontrado asesinado dentro del vehículo que conducía, en Bastión Popular, con balazos en la cabeza. Su cuerpo terminó recostado sobre el volante, “quizás vio algo o se negó a hacer lo que le pedían y sin piedad lo mataron”, dijo muy consternado uno de sus familiares.

La noticia del asesinato de Limones Borbor conmocionó a la península. En vida, la víctima fue multifacética. Laboró como payaso, por lo que fue muy reconocido por su personaje autodenominado Volquetada.

“Así se puso porque decía que en las fiestas él llevaba una ‘volquetada’ de risas’”, recordó su amigo Giovanni Angulo.

Limones Borbor también se disfrazaba de payaso con el seudónimo de Volquetada. Joffre Lino

El Gordo Blas también fue disc-jockey y animador de espectáculos en centros nocturnos, donde le ponía “el ambiente”. Es una pena que lo hayan matado. El pana no se moría de hambre y era muy activo”, recordó otro de los conocidos del fallecido, que prefieren no dar sus identidades por temor a alguna represalia. Hasta el cierre de esta edición se esperaba el arribo del cadáver desde el puerto principal a la ciudad de Santa Elena. Las exequias están previstas para este lunes, sus familiares muy consternados pidieron que este nuevo crimen no quede impune.

Salitre

Asesinan al animador oficial

A diez metros de un hotel y de la puerta del cementerio del cantón Salitre fue hallado el cadáver de Antonio Alfredo Flores Herrera, la mañana de ayer.

El hombre, de aproximadamente 60 años, era conocido en esa jurisdicción y sus recintos como el Toro Flores. Durante cuatro décadas fue el animador oficial de las fiestas del cantón, parroquias y recintos.

“Tuve el honor de estar animando con don Alfredo en más de 20 fiestas de ganaderos de la zona Salitreña”, dijo Milu Salazar, vocalista de la Orquesta Banda Latina, de Guayaquil.

Agentes de la Dinased comprobaron que el cuerpo presentaba aparentes golpes en la cabeza y tenía el rostro ensangrentado. Tras culminar las pericias de ley fue trasladado hasta la morgue de la localidad.

En medio de la consternación, familiares retiraron el cuerpo de Flores, la tarde de ayer. Edgar Romero

Milton Moreno Pérez, alcalde del cantón, expresó en redes sociales su solidaridad a los familiares de la víctima, así como Álex Palma, presidente del gobierno Parroquial de Vernaza. " Salitre está de luto. Ha partido un gran animador, que siempre dejó en alto el nombre de esta Capital Montubia del Ecuador", comentó Alfonso Macías Dumes, amigo de Flores.

Las autoridades atan cabos sueltos para esclarecer esta muerte, ya que se presume que Flores fue atacado en horas de la madrugada cuando se dirigía a su recinto. La Policía indaga en qué evento estuvo la noche del sábado 2 y madrugada del 3 de septiembre.

Los sicariatos y balaceras, desde hace un mes, están ausentado el turismo, la Policía ya no la respetan porque patrullan a pie y sin armas, solo con un tolete y un gas pimienta", comentó Miguel, comerciante de la Playa Santa Marianita, de Salitre.

