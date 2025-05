¿Cambios en el equipo? Gabinete de Noboa deberá adecuarse a nuevos objetivos

El Gabinete de Daniel Noboa aún no ha sido posesionado para el nuevo periodo.

Hoy se cumplen dos días desde la posesión de Daniel Noboa para su período 2025-2029, pero aún no hay definición sobre su Gabinete Ministerial. El sábado pasado estaba previsto el acto, pero se suspendió, lo que dejó en suspenso la posibilidad de delinear el rumbo que tomará el Primer Mandatario tras sus primeros anuncios.

Un día antes de su posesión, el presidente habló de sorpresas sobre su equipo y explicó que “hay ministros que, por razones personales, no seguirán”. Esta ha sido la única referencia sobre el posible nuevo Gabinete.

Las áreas clave del nuevo periodo

Para este nuevo período, Noboa ha planteado tres grandes temas, cada uno vinculado a áreas específicas del Gabinete. Aunque solo han sido anuncios generales, el Presidente mencionó la inversión pública como motor para la generación de empleo. En segundo lugar, se refirió a la matriz energética y, finalmente, a la seguridad.

Todo esto bajo un concepto que define la visión del Gobierno: “Avanzaremos implementando todas y cada una de las reformas necesarias para construir un Estado que no sea una carga para la sociedad, sino la base sólida para el crecimiento, el empleo y la inversión”.

Sobre la inversión, Noboa ha puesto énfasis en la pública, aunque también ha mencionado la necesidad de apoyo y acompañamiento al sector privado. En este sentido, un ministerio clave será el de Economía, junto con otras entidades como el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Movilidad y Obras Públicas, el de Producción y Comercio Exterior.

Sin embargo, hay un elemento a considerar: el Ministerio de Economía tuvo recientemente un cambio tras el resultado del balotaje del 13 de abril. Sariha Moya asumió esa entidad.

Pero este ministerio no es clave solo por lo anunciado por Noboa. Según la consultora política Grace Jiménez, desde allí también se gestiona la relación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

“El tema económico es un desafío para Noboa. Es necesario un equipo que logre articular y llegar a consensos con los GAD. Hay una deuda de 43 millones de dólares, y es complejo no tener ese acercamiento, que también forma parte de la gobernabilidad”, explica.

“Nos enfocaremos en la inversión pública para generar empleo. Dedicaremos nuestro esfuerzo al trabajo joven, impulsando plazas laborales desde la obra pública sin olvidar al sector privado, que debe tener nuestro apoyo y soporte”, señaló Noboa el sábado pasado.

La ministra de energía Inés Manzano habló de su permanencia en esa cartera de Estado y de los proyectos que lidera. Cortesía: Ministerio de Ambiente/ X.

En esta área pueden haber sorpresas. Ivonne Núñez, actual ministra del Trabajo, ya ha mencionado su posible salida. Aunque su renuncia formó parte de la disposición habitual de los ministros, ella incluso ha señalado a qué se dedicaría si deja el Gobierno. Pero, en la entrega de credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) a Daniel Noboa, Núñez afirmó que la decisión está en manos del primer mandatario.

Cambios en la matriz energética

El segundo lineamiento que mencionó el presidente fue el energético. Noboa planteó diversificar la matriz y apostar por todo tipo de energías, incluso la nuclear. En este contexto, Inés Manzano, actual ministra del ramo, adelantó el sábado que lidera acercamientos para lo que será una ley de energía nuclear.

Ante la consulta sobre su permanencia, Manzano respondió: “Sí. Eso es lo que nos informan por canales oficiales”. Pero, previo a la posesión, trascendió la posibilidad de que retorne al Ministerio de Ambiente.

En cuanto a seguridad, Noboa ratificó su respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Para Jiménez, esta es un área clave en la que debería haber cambios, ya que podría renovarse la cúpula de ambas instituciones. Además, la experta enfatiza la necesidad de contar con un equipo técnico más que político, libre de cuestionamientos por corrupción.

¿Es necesario un cambio total?

El analista político Daniel Crespo sostiene que, cada vez que termina un ciclo, los cambios en el Gabinete son bienvenidos por dos razones: primero, debido al agotamiento de los actores políticos, y segundo, porque hay figuras “que se han ido quemando con el tiempo”.

Pero, para Crespo, aún no se percibe un escenario de desgaste dentro del Gabinete. “Dado que ya han existido pequeños ajustes, no creo que sea el momento de jugar la carta del recambio, porque no hay alguien que esté particularmente señalado y se convierta en un fusible incómodo”, concluye.

La posesión del Gabinete aún está en suspenso y solamente se ha ratificado a Cynthia Gellibert como secretaria de la Administración Pública y a Stalin Andino como Secretario Jurídico.

