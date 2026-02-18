Cafetería quiteña destaca entre las mejores del planeta: un orgullo para Ecuador

La cafetería quiteña Fankør fue reconocida como la undécima mejor del planeta en el ranking The World’s 100 Best Coffee Shops

La cafetería Fankø fue reconocida como la undécima mejor del planeta en el prestigioso ranking The World’s 100 Best Coffee Shops.

El café ecuatoriano y la hospitalidad quiteña celebran un nuevo logro. La cafetería Fankør, ubicada en el corazón comercial de Quito, fue reconocida como la undécima mejor del planeta en el prestigioso ranking The World’s 100 Best Coffee Shops. Este listado evalúa la calidad del grano, la técnica de preparación, el servicio y la atmósfera, ubicando al establecimiento ecuatoriano dentro del Top 15 mundial, por encima de reconocidas marcas de Europa y Asia.

Además, Fankør alcanzó el cuarto lugar en Sudamérica, solo detrás de cafeterías de Colombia, Perú y Chile. El reconocimiento confirma que Ecuador ya no es únicamente un exportador de café, sino también un destino de consumo de alta calidad.

Una experiencia sensorial

Situada en las calles Whymper y Orellana, en el centro norte de Quito, Fankør se define como una “experiencia sensorial”. Su filosofía se basa en el trato directo con caficultores de diversas regiones del país, actuando también como tostaduría.

La clave de su propuesta está en los tuestes claros, que permiten resaltar las cualidades de cada grano y expresarlas en taza. A esto se suma una barra de café complementada con panadería y pastelería artesanal, especializada en panes de masa madre y postres frescos.

Su cocina ofrece un menú all-day, disponible en cualquier momento, con platos preparados desde cero y recetas propias que buscan que cada cliente salga con una experiencia única.

Ecuador en el mapa mundial del café

El listado de The World’s 100 Best Coffee Shops coronó en el primer lugar a Onyx Coffee Lab, una icónica tostaduría de Estados Unidos. Sin embargo, la presencia de Fankør en el Top 15 y de Mulano, otra cafetería ecuatoriana ubicada en Piñas (El Oro), en el puesto 48, demuestra el avance de la cultura cafetera nacional.

Mulano, fundada en 2022 por el barista profesional Eli Romero, funciona en una casa patrimonial de 1950 y se ha convertido en la primera cafetería de especialidad de la provincia de El Oro. Con tres ambientes —bar, restaurante y cafetería—, este espacio acogedor refuerza la diversidad de propuestas que Ecuador ofrece al mundo.

