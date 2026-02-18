Zamora pide hablar en el Pleno por reforma al COOTAD que afectaría a los GAD

El alcalde de Cuenca solicita exponer ante la Asamblea sus observaciones a la reforma del COOTAD

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, solicitó a la Presidencia de la Asamblea Nacional ser recibido en el Pleno durante el debate del proyecto a la Ley de GAD.

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, solicitó a la Presidencia de la Asamblea Nacional ser recibido en el Pleno durante el debate del proyecto de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Zamora argumentó que la propuesta impacta directamente en el modelo de descentralización y en el manejo de los recursos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), por lo que pidió que su intervención sea incluida en el orden del día.

Zamora envió la solicitud el 13 de febrero al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, señalando que es “necesario” que los gobiernos locales expongan sus observaciones y se responda “a los temas de fondo”.

La petición se da en un contexto de tensiones entre autoridades locales y el Ejecutivo por el proyecto de Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD, remitido con carácter urgente y que plantea que los gobiernos locales deberán destinar el 70 % del presupuesto a inversión y solo el 30 % a gasto corriente, bajo la amenaza de reducciones en las transferencias estatales si no cumplen con ese criterio.

El Pleno de la Asamblea deberá reunirse para votar sobre la Ley de los GAD. Cortesía: Asamblea/ Flickr

Zamora advierte que la reforma afectará a los más vulnerables

El alcalde ha sido uno de los principales críticos de la propuesta, al considerar que la reclasificación de rubros sociales como gasto corriente obligará a los municipios a recortar programas dirigidos a mujeres víctimas de violencia, salud comunitaria, seguridad y asistencia social, los cuales dejarían de contabilizarse como inversión. Estas preocupaciones han sido reiteradas en diversos espacios públicos, donde sostiene que la medida pone en riesgo a la población más vulnerable.

Zamora publicó un pronunciamiento en su cuenta de X, donde afirmó: He solicitado al presidente de la Asamblea ser recibido. En mi calidad de presidente de FLACMA, de los Municipios de LATAM y de Cuenca es necesario que se nos escuche y se respondan los temas de fondo. ¿Por qué no nos quieren recibir?”

Agregó: “Eficientizar el gasto no implica atentar contra los más necesitados. Si los rubros en conciertos son el problema, prohíban solo eso. ¿Por qué no lo hicieron? Fácil: porque eso no es lo de fondo, esa es la pantalla para ‘desacreditar’. Lo que quieren es quitar miles de millones en desmedro de los gobiernos subnacionales y sus programas sociales.” “Si las autoridades de TODAS las tendencias políticas estamos alertando el atentado que es esta reforma, ¿no será hora de que nos escuchen y modifiquen?”

#COOTAD



He solicitado al presidente de la @AsambleaEcuador @NielsOlsen ser recibido por el pleno para la discusión de esta reforma legal que pone una daga a los programas sociales, que desangra los servicios de los más pobres



— Cristian Zamora M (@czamoramatute) February 18, 2026

Una ley que divide a autoridades locales y al Gobierno

La reforma ha generado rechazo en alcaldes y prefectos de distintas provincias. Estos sostienen que la propuesta desconoce las realidades territoriales y limita la capacidad de los GAD para ejecutar iniciativas en áreas sensibles como salud, educación comunitaria, cultura, deporte y prevención de la violencia de género.

Pese a las críticas, el proyecto superó su primer debate en la Asamblea, luego de que la bancada oficialista respaldara su continuidad. Un intento de archivo promovido por la oposición no alcanzó los votos necesarios

