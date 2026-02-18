Sigue a Inter de Milán vs Bodo Glimt EN VIVO, por los playoffs de Champions League

Los Nerazzurri visitan a los noruegos en busca de dar el primer paso para clasificar a la siguiente fase

Bodo Glimt fue la sorpresa de las ultimas fechas de la Fase de Liga de la Champions League.

El Inter de Milán y el Bodo Glimt se enfrentarán en los playoffs de la UEFA Champions League este miércoles 18 de febrero a las 15:00. El conjunto italiano llega tras ubicarse en el décimo puesto de la fase de liga, mientras que el equipo noruego aseguró su clasificación en la posición 23, metiéndose en los puestos de repechaje en la última jornada.

Gracias a su mejor ubicación en la tabla, el Inter tendrá la ventaja de cerrar la serie como local en el partido de vuelta, un factor clave al disputar la clasificación con el resultado de la ida ya conocido y el apoyo de su afición en casa.

Pero no todo será tan sencillo para los italianos, ya que el Bodo Glimt viene de ser la sorpresa de la actual edición de la Champions League, tumbando a gigantes europeos como el Manchester City (3-1) y Atlético de Madrid (de visita 1-2).

Partido inédito en Champions League

Esta será la primera ocasión en la que el Inter de Milán y el Bodo Glimt se enfrenten en la UEFA Champions League. Sin embargo, ya se midieron en una competición europea extinta hace más de 40 años.

El primer antecedente entre ambos se dio en los octavos de final de la Recopa de Europa, certamen internacional que dejó de disputarse en 1999 y en el que participaban los campeones de las copas nacionales. Inter y Bodo coincidieron en la edición 1978/79 en dicha fase.

El partido de ida se jugó en Italia el 18 de octubre de 1978, con triunfo 5-0 para los locales. La vuelta se disputó el 25 de octubre del mismo año en Noruega, donde los de Milán volvieron a imponerse por 1-2, sellando la serie con un marcador global de 7-1.

¿Dónde ver el Inter de Milán vs Bodo Glimt?

El partido por los playoffs de la UEFA Champions League entre Internazionale de Milan y Bodo Glimt se jugará en el Aspmyra Stadium, Noruega, a las 15:00 del miercoles 18 de febrero. El encuentro será transmitido por la señal de ESPN y para los usuarios de Disney+ premium.

Minuto a minuto del partido entre Inter de Milán y Bodo

