Ayerve intentó ingresar al CPCCS y protestó de forma inusual: ¿Qué dijo?

El vocal suplente del CPCCS insiste en que no tiene impedimento para asumir el cargo ante ausencia de un consejero principal

El vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana Óscar Ayerve acudió el 28 de agosto de 2025 al organismo.

El vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Óscar Ayerve, se pronunció sobre su imposibilidad de asumir el cargo ante la solicitud de vacaciones hecha por el consejero Gonzalo Albán.

Ayerve arremetió contra quienes, según él, están detrás de su impedimento, aunque lo hizo de una forma particular. En declaraciones para la plataforma digital Only Panas dijo: “El grupo que está detrás de esto es tarea de hijuep…”.

Con esa expresión se refirió al hecho de que, al intentar ingresar al edificio ubicado en el norte de Quito, un grupo de policías, según el vocal suplente, le impidió el acceso.

“Poner a la fuerza pública para impedir que ingrese a la casa de los ciudadanos es un acto indigno”, señaló. Ayerve fue posesionado por la Asamblea como vocal suplente del CPCCS en la lista de hombres, lo que lo facultaba para actuar en el Pleno de esa institución ante la ausencia de uno de los vocales principales.

El origen de la pugna

Sin embargo, el Ministerio del Trabajo registra un impedimento para que ocupe cargos públicos. Esto se relaciona con un pedido de la Corporación Financiera Nacional (CFN). “Burda operación política para impedir que sea posesionado como vocal principal”, señaló Ayerve.

También argumentó que ha solicitado a la gerente general (e) de la CFN, María Moncayo, que elimine de inmediato el registro impuesto de manera ilegal. “No soy ni presidente, ni gerente general, ni accionista de ninguna empresa que mantenga obligaciones vencidas con la CFN”, aseguró el vocal suplente.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana está integrado por siete vocales. ARCHIVO: CPCCS

Ayerve también arremetió contra el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni. Este 28 de agosto de 2025, afirmó que el titular de la entidad era el responsable de impedir su ingreso.

El vocal suplente no acudió solo esta mañana al CPCCS; varios ciudadanos con banderas de Ecuador lo acompañaron. “Andrés Fantoni ha solicitado a la fuerza pública protección. Creo que los ecuatorianos debemos recibir protección en contra de él”, indicó Ayerve.

