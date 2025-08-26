Aranceles en EE. UU. paralizan envíos postales desde 25 países: ¿Qué está pasando?

Referencial. La Unión Postal Universal confirmó que al menos 25 países han suspendido temporalmente sus envíos postales hacia Estados Unidos.

La Unión Postal Universal (UPU), organismo especializado de las Naciones Unidas, confirmó que al menos 25 países han suspendido temporalmente sus envíos postales hacia Estados Unidos, en respuesta a la incertidumbre generada por la modificación de las políticas arancelarias anunciadas por la administración del presidente Donald Trump.

La medida se vincula directamente con la eliminación de la exención de minimis, que permitía el ingreso de paquetes de hasta 800 dólares sin el pago de aranceles. A partir del 29 de agosto, los operadores postales deberán cobrar los derechos de aduana por adelantado y transferir los montos consolidados a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés).

Entre los países que han suspendido sus servicios se encuentran Bélgica, Alemania, España, Francia, India, Australia y Nueva Zelanda, aunque la UPU no ha publicado la lista completa. La organización señaló que las suspensiones se mantendrán vigentes hasta que Washington clarifique los procedimientos operativos y los países puedan adaptar sus sistemas logísticos.

Paquetería. Una de las empresas que lleva envíos a Estados Unidos. Archivo/Expreso

El director general de la UPU, Masahiko Metoki, expresó que el organismo mantiene su compromiso de facilitar el diálogo entre los países miembros y las autoridades estadounidenses, con el objetivo de evitar una interrupción prolongada en los flujos postales internacionales.

Expertos advierten que la medida podría afectar significativamente el comercio electrónico transfronterizo, especialmente para pequeñas y medianas empresas que dependen de envíos postales para acceder al mercado estadounidense.

Además, se teme que la falta de armonización normativa genere tensiones en el sistema postal global, basado en tratados multilaterales que datan del siglo XIX. Por ahora, la comunidad internacional permanece a la espera de una respuesta oficial por parte del gobierno estadounidense que permita restablecer la normalidad en los servicios postales.

