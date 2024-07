Aquiles Álvarez y Daniel Noboa: cronología de una disputa que derivó en denuncia

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha reconocido en declaraciones a la prensa que su relación política con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no es tan buena, señalando que varios eventos han deteriorado su vínculo. Hoy, 12 de julio de 2024, tras un reciente enfrentamiento entre ambos por la concesión de una garantía soberana para dotar de agua potable a Monte Sinaí, se ha conocido que el Gobierno Nacional ha denunciado a Álvarez, su hermano Antonio Álvarez, ocho personas más y a sus empresa ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta participación en el comercio irregular de combustibles.

¿Cómo iniciaron los desacuerdos?

El año pasado, durante una campaña electoral en la que Daniel Noboa participaba para la presidencia de Ecuador, se llevó a cabo la sesión solemne por los 203 años de independencia de Guayaquil, la noche del 9 de octubre de 2023. En dicho evento, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, inició su discurso criticando al entonces candidato, quien no asistió a pesar de vivir cerca.

Álvarez lamentó ante los presentes que Noboa no hubiera aceptado la invitación y lo calificó como una falta de respeto. También señaló como inapropiado que, temprano ese mismo día, se hubiera organizado un evento con la militancia del partido de Noboa cerca del lugar de la sesión solemne. "Yo soy directo, eso no se hace", añadió Álvarez.

Álvarez excluido del Quinto Puente

Meses después, con Daniel Noboa ya electo como presidente, la escasa relación entre ambos políticos era evidente, al punto de que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reclamó no haber sido incluido en las reuniones del Gobierno Nacional donde se discutía la reestructuración de proyectos viales como el Quinto Puente, una obra crucial para Guayaquil.

Álvarez expresó su disposición a colaborar con el presidente Daniel Noboa, aunque lamentó no haber recibido la misma "apertura" por parte del nuevo Gobierno. Además, señaló que no había sido invitado a eventos ni actos oficiales. En una entrevista con Ecuavisa el jueves 30 de noviembre, Álvarez afirmó: "He mostrado apertura públicamente en diferentes momentos, y lo reitero: estamos listos para colaborar si nos necesitan. Pero si no nos invitan, quien sufre no soy yo, sino el guayaquileño".

Álvarez no fue invitado al COSEPE

Meses después, en enero, cuando una ola de violencia sacudía a Guayaquil, el alcalde lamentó que las reuniones del Consejo de Seguridad, convocadas por el Gobierno Nacional, no hubieran incluido a autoridades del Cabildo Porteño. El presidente Daniel Noboa respondió detalladamente a los motivos por los cuales el alcalde Aquiles Álvarez no fue invitado a las reuniones del Consejo de Seguridad Pública y de Estado (Cosepe), incluyendo la que se llevaba a cabo desde la mañana del 4 de enero de 2024 en la Gobernación del Guayas.

Noboa declaró: "Es una reunión del Cosepe, estas son reservadas, incluso bajo juramento para las personas que asisten. Entonces, ¿a quién más quieren que invite? ¿A él, Aquiles Álvarez? Invitemos a Marcela Aguiñaga, ella sí es simpática, invitemos a todo el mundo, concejales, juntas parroquiales...".

Álvarez enfrenta a Noboa por Monte Sinaí

El más reciente enfrentamiento entre Noboa y Álvarez no solo evidenció la escasa relación y los desacuerdos entre ambos, sino también críticas a su gestión. Esta vez no se trató de una invitación o una reunión, sino de un financiamiento crucial que no podía avanzar sin el aval de la Presidencia de la República.

El alcalde de Guayaquil reclamó el pasado 3 de julio la falta de respuesta por parte del Ministerio de Finanzas para obtener una garantía soberana que permitiera a la CAF otorgar un préstamo millonario al Cabildo, destinado a llevar a cabo la obra que dotaría de agua potable a Monte Sinaí.

Aquiles Álvarez alertó, en medio de acusaciones de incompetencia hacia el Gobierno de Daniel Noboa y sus ministros, que si no se concedía dicho aval, saldría a las calles a reclamar. Días después, el 10 de julio, durante un enlace radial, Noboa aseguró que otorgaría el aval, pero que fiscalizarían la obra. Ante esto, el alcalde de Guayaquil le sugirió que sería mejor fiscalizar a sus ministros, en lugar de las obras que ya contaban con fiscalización.

Álvarez afirmó que Guayaquil doblegó al Gobierno Nacional a ceder. Días después, la denuncia en su contra y una de sus empresas, fue oficializada ante la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de Franklin Erreyes, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y recursos Naturales no Renovables.

La denuncia se basaría en pruebas obtenidas durante una serie de operativos realizados en los últimos meses. Estas pruebas incluirían documentos, grabaciones y testimonios que apuntan a una red organizada de comercio irregular, con conexiones que llegan hasta la administración municipal.

