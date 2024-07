Juan Carlos Vega expone "precisiones" sobre garantía soberana que pide Álvarez

Este lunes 8 de julio, el presidente de la República, Daniel Noboa, indicó que el Gobierno central finalmente firmará la garantía soberana para que el Municipio de Guayaquil obtenga un crédito por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) con el objetivo de construir el quinto acueducto en el sector de Monte Sinaí, en el noroeste de la ciudad.

Desde hace varias semanas, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se quejaba de que el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, no firmaba el documento para que se agilite el préstamo de la CAF al Cabildo porteño.

El burgomaestre incluso dijo que Vega ya no le contestaba el teléfono, además de catalogarlo como "turro" e "idiota". El titular de la cartera de Economía también recibió críticas por parte de concejales guayaquileños como Raúl Chávez, quien durante una sesión itinerante de Concejo le dijo: "Ministro, no juegue con fuego, los guayaquileños no somos pendejos".

Alcalde, las garantías soberanas tienen un proceso riguroso para poder ser entregadas. En este hilo comparto algunas precisiones al respecto: https://t.co/ZHqF3ekuoO — Juan Carlos Vega (@JuanCVegaEC) July 8, 2024

Este lunes 8 de julio, Noboa dijo que el Gobierno firmará la garantía soberana y arremetió contra el alcalde de Guayaquil: "Sí se va a dar la garantía soberana, que el otro (Álvarez) siga haciendo relajo y siga insultando, pero vamos a fiscalizar cada metro".

Álvarez respondió enseguida a esos dichos del primer mandatario. "Es lamentable que a un gobierno le parezca que luchar por el derecho al agua potable en Monte Sinaí sea "hacer relajo". Gracias a ese "relajo", hoy Guayaquil avanza un paso más...", señaló el primer personero municipal.

Juan Carlos Vega responde a Aquiles Álvarez

La tarde de este lunes 8 de julio, el ministro Juan Carlos Vega respondió al alcalde que las garantías soberanas "tiene un proceso riguroso para poder ser entregadas" y le hizo algunas precisiones respecto sobre los reclamos de Álvarez.

Que la obra para el quinto acueducto para Monte Sinaí es ejecutado y pagado por el Municipio de Guayaquil, dijo el ministro. Pero que la CAF financia otros proyectos en el país, sostuvo.

"CAF mide el cupo de endeudamiento por país. El repago del endeudamiento es garantizado por Ecuador, a través del Ministerio de Economía y Finanzas. El gobierno como garante asegura el pago al multilateral. Si el GAD cae en mora, el Estado paga la obligación", explicó el ministro Vega en su cuenta de X.

