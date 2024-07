Noboa a Álvarez: "Se va a dar garantía soberana, que el otro siga haciendo relajo"

Sí habrá garantía, pero también fiscalización. Durante el enlace radial de este lunes 8 de julio de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se refirió a la garantía soberana que necesita el Municipio de Guayaquil para obtener un crédito millonario con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y así dotar de agua potable a Monte Sinaí. Dijo que sí la otorgará, pero que fiscalizará la obra.

"Sí se va a dar la garantía soberana, que el otro siga haciendo relajo y siga insultando, pero vamos a fiscalizar cada metro", respondió Noboa, refiriéndose a los comentarios que ha realizado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sobre este tema, quien ha tildado de incompetente e idiota al ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, y también ha señalado que el Gobierno quiere entorpecer el trámite para que su gestión no avance.

“Aquí lo que pasa es que no quieren que Guayaquil tenga gestión, este problema es político. Estamos hablando de un presidente de la República que quiere la reelección, pero no quiere que ningún funcionario en actividad, ningún alcalde o prefecto que sea de la Revolución Ciudadana, tenga gestión porque a la hora de la hora, cuando se trate de definir un presidente, será con la Revolución Ciudadana… Entonces, no quieren que haya gestión. Yo he hablado con el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega. Tengo otro número, le escribí de eso, le pregunté cuándo hablamos y lo que dijo fue: yo te aviso. Ya se porta idiota”, sentenció Álvarez en un enlace radial el pasado 3 de julio.

No es su obligación

El presidente aclaró que no es obligación del Gobierno Central otorgar dicha garantía soberana, aunque sí lo hará. Explicó que no es algo tan sencillo como firmar un papel, sino que compromete la capacidad de endeudamiento del Estado: "Significa 100 millones que el Estado podría invertir en otras cosas, como obra pública, becas y más".

Las declaraciones de Noboa se dan el mismo día en que el alcalde de Guayaquil convocó una asamblea para debatir con los moradores del sector Monte Sinaí cómo reclamarían al Gobierno Nacional el aval económico y así conseguir el préstamo para el proyecto de agua potable. Incluso, en días anteriores, habló de protestas o manifestaciones para presionar al Gobierno.

Agua potable para Sinaí

Con este proyecto, el Municipio planea dotar de agua potable a Monte Sinaí y sectores populares de los alrededores. Así, los sectores populares dejarán de abastecerse por tanqueros y podrán hacerlo a través de tuberías. “Estamos pura farándula nomás, pura vueltita, pura foto, y no solucionan los problemas urgentes que necesita Guayaquil, ya estamos cansados porque la paciencia se acaba, ya la gente quiere ir a la calle para exigir lo que ha esperado años, décadas y hoy con el proceso listo nos siguen metiendo al congelador”, insistió en alusión al accionar del Gobierno.

