¿Cómo reaccionó Aquiles Álvarez ante la denuncia puesta por el Gobierno?

Continúa la controversia. Tras la denuncia puesta por el Gobierno Nacional contra Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, dos de sus hermanos, una gasolinera, una empresa y varias personas más, Expreso buscó respuestas por parte del representante del Cabildo.

Gobierno denuncia al alcalde de Guayaquil por comercio irregular de combustibles Leer más

La denuncia recientemente presentada involucra al burgomaestre junto con otras personas por supuesto comercio irregular de combustibles. La querella fue puesta en Fiscalía para que se inicien las investigaciones.

EXPRESO consultó con el departamento de Comunicación del Municipio de Guayaquil sobre este particular y cuál es la reacción de Álvarez, quién estaría siendo investigado. Sin embargo, hasta el momento no ha existido una respuesta oficial. "Avisaremos cualquier cosa en su momento", fue la respuesta que se dio.

Por otra parte, EXPRESO pudo conocer que el alcalde suspendió un evento público, donde se entregaría una obra en la Perimetral, que tenía planificado para las 10:00 de este viernes 12 de julio. Hasta el momento, Aquiles Álvarez tampoco se ha pronunciado por redes sociales.

Esta denuncia se da días después que el representante del Gobierno, Daniel Noboa, haya tenido un cruce de ideas con el alcalde de Guayaquil.

Te podría interesar: Álvarez invita a Noboa a fiscalizar a sus ministros en lugar de la obra municipal

¿Cómo inició la discusi´ón entre Álvarez y Noboa?

Traslado de Mayra Salazar a la cárcel de Cotopaxi: abogados temen por su seguridad Leer más

"De Guayaquil me encargo yo". Fue lo que dijo el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quién invitó este 10 de julio de 2024 al presidente Daniel Noboa a fiscalizar a sus ministros y no la obra que se prevé ejecutar en Monte Sinaí para dotar de agua potable a sus habitantes: "No necesitamos que nos fiscalice, que fiscalice más bien a sus ministros que vienen anunciando la llegada de barcazas confiadas, con futuros contratos supuestamente adjudicados".

Las declaraciones de Álvarez, dadas durante un enlace radial del pasado 10 de julio, se dieron 24 horas después de que Noboa confirmara que sí entregará, a través del Ministerio de Finanzas, la garantía soberana al Municipio de Guayaquil para que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) apruebe un préstamo de $ 95.9 millones para financiar el quinto acueducto que dará agua potable a Monte Sinaí.

"Sí se va a dar la garantía soberana, que el otro siga haciendo relajo y siga insultando, pero vamos a fiscalizar cada metro", informó Noboa en un enlace radial, el pasado 9 de julio.

Noticia en desarrollo...

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ