Álex Toapanta de PK: “Falta participación de distintos sectores en la Asamblea”

El grupo de nueve asambleístas de Pachakutik (PK) se fragmentó desde el inicio del actual periodo. Seis de ellos votan con el oficialismo. Álex Toapanta, jefe del grupo aún leal a la Coordinación Nacional de PK, analiza la situación de la Asamblea y la de su movimiento de cara al congreso de la Conaie.

Dos meses de la Asamblea y los escándalos no han faltado. ¿Cómo ven desde Pachakutik la situación del Legislativo?

Consideramos que el tema de ética, no solamente a nivel institucional sino inclusive familiar, se mantiene como líneas rojas que no se pueden topar. Hemos sido muy duros al momento de criticar, no solamente este tipo de acciones aquí en la Asamblea, sino en otros espacios de la administración pública, donde familiares puedan verse vinculados y generar un deterioro ético de las instituciones públicas. No es la única institución en la que pasa. Que esto (depuración) también se haga en las diferentes carteras de Estado.

Sobre la denuncia por violación en contra de un asambleísta, ¿cuál es su perspectiva?

En el caso de que existan los elementos de convicción para que pueda constituirse como un delito, pues la norma es clara. Pero también, de no encontrar pruebas fehacientes, obviamente también que pueda eximirse de tal responsabilidad. Así que, en el marco de la ley, que se haga el trabajo; que no haya sesgos políticos ni tampoco intereses particulares que puedan terminar perjudicando a una persona.

¿Cree que la denuncia podría no ser cierta? ¿Por qué el matiz que plantea?

Lo que crea o piense ante las pruebas que pueda recolectar la Fiscalía será intrascendente.

¿Cómo ve el manejo de la Asamblea por parte de Niels Olsen y el oficialismo?

Considero que dentro de la administración actual hace falta mucha más participación de los distintos sectores. En nuestro caso, en el que tenemos la línea ideológica de Pachakutik, todavía no hemos tenido la oportunidad de plantear nuestras recomendaciones. Asumo que ya hay una agenda legislativa y que hay los representantes que plantearon esa agenda. Al ser nombrado jefe del bloque de asambleístas de PK hice llegar la propuesta. Nosotros no fuimos invitados y tampoco parte de esa aprobación.

En teoría, PK tiene una segunda vicepresidenta y, por ende, representación en el CAL. ¿Se sienten representados por Carmen Tiupul?

Más allá de la representación, espero y aspiro a que su permanencia, tanto en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) como en la vicepresidencia, tenga injerencia en la agenda legislativa. No me corresponde a mí decir si me siento o no representado por los compañeros. Va a ser la representatividad que ellos les den dentro de la agenda parlamentaria y obviamente en la ejecución de las urgencias legislativas que necesitamos como pueblos y nacionalidades.

Pero usted es el jefe de bloque de PK. ¿Cómo tomó el que no haya sido invitado a la construcción de la agenda?

No me siento aludido. Si bien es cierto soy jefe del grupo de asambleístas, veamos quiénes están manteniendo la línea ideológica de Pachakutik y quiénes no. Entonces continúo llevando la vocería.

¿Es un hecho que Leonidas Iza irá por la reelección como presidente de la Conaie?

Sí. Mire que en la ciudad de Latacunga hubo una rueda de prensa con los dirigentes provinciales, donde justamente enfatizaban que la candidatura de Leonidas va a tener que ser en función del mandato dejado en el Congreso llevado este año para la elección de dirigentes provinciales.

Habrá que ver quiénes son los que critican a Leonidas; si tiene organizaciones con bases Álex Toapanta Asambleísta de Pachakutik

Hay posiciones muy críticas hacia Leonidas Iza.

Habrá que ver quiénes son los que critican, además de su pasado, presente y cuál es la visión que tienen las personas que han hecho esas críticas. Veamos si son personas de organizaciones que tienen base.

¿Está en juego el futuro de la Conaie como oposición al Gobierno o como aliado?

La Conaie es un espacio de lucha, un espacio de voz de quienes no tienen voz. La Conaie debe dar luz a ese proyecto político aprobado. Va a ser importante cómo valoren nuestras organizaciones si buscamos que prevalezcan los derechos colectivos constituidos. ¿Quiénes los van a poner en riesgo? Nuestros dirigentes, nuestra militancia o simplemente los que vienen a entreverarse en las filas del movimiento indígena con fines protervos.

