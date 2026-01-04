Alcalde de Cuenca se pronuncia tras hallazgo de bebé recién nacido abandonado

Un recién nacido fue encontrado en la ciudad de Cuenca dentro de una funda de basura y envuelto en una colcha

Cristian Zamora señaló que el Municipio brindará apoyo económico para garantizar atención en una casa de acogida.

Un recién nacido fue encontrado este domingo 4 de enero del 2026 en la ciudad de Cuenca dentro de una funda de basura y envuelto en una colcha, en un caso que ha generado alerta entre habitantes y autoridades locales.

El bebé, que presentaba signos de haber nacido pocas horas antes, fue rescatado por ciudadanos y posteriormente trasladado por personal de la Dinapen para recibir atención médica y activar los protocolos de protección infantil.

Las autoridades iniciaron de inmediato las investigaciones para identificar a los padres o familiares del menor, mientras el bebé permanece bajo observación y cuidado especializado.

Apoyo económico y una casa de acogida

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, reaccionó al hecho y señaló que, en caso de que no se logre ubicar a los responsables o parientes del recién nacido, el Municipio brindará apoyo económico para garantizar su atención en una casa de acogida.

“Si el bebé, luego de los procedimientos de Dinapen, no tiene padres o familiares identificados, he dispuesto a Desarrollo Social que, con los recursos de todos, paguemos íntegramente el costo en la casa de acogida que las autoridades dispongan para que viva”, afirmó el alcalde a través de sus canales oficiales.

El caso ha reavivado el debate sobre las condiciones de vulnerabilidad en las que nacen y son criados muchos niños en el país, así como la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención, acompañamiento psicológico y apoyo a madres en situación de crisis.

La Dinapen continúa con las diligencias para esclarecer las circunstancias del abandono, mientras organizaciones sociales y ciudadanos han expresado solidaridad y preocupación por el estado del niño, que se mantiene estable bajo supervisión médica.

