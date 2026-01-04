Expreso
Cristian Zamora señaló que el Municipio brindará apoyo económico para garantizar atención en una casa de acogida.
Cortesía

Alcalde de Cuenca se pronuncia tras hallazgo de bebé recién nacido abandonado

Un recién nacido fue encontrado en la ciudad de Cuenca dentro de una funda de basura y envuelto en una colcha

Un recién nacido fue encontrado este domingo 4 de enero del 2026 en la ciudad de Cuenca dentro de una funda de basura y envuelto en una colcha, en un caso que ha generado alerta entre habitantes y autoridades locales. 

El bebé, que presentaba signos de haber nacido pocas horas antes, fue rescatado por ciudadanos y posteriormente trasladado por personal de la Dinapen para recibir atención médica y activar los protocolos de protección infantil.

Las autoridades iniciaron de inmediato las investigaciones para identificar a los padres o familiares del menor, mientras el bebé permanece bajo observación y cuidado especializado.

Apoyo económico y una casa de acogida

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, reaccionó al hecho y señaló que, en caso de que no se logre ubicar a los responsables o parientes del recién nacido, el Municipio brindará apoyo económico para garantizar su atención en una casa de acogida.

 “Si el bebé, luego de los procedimientos de Dinapen, no tiene padres o familiares identificados, he dispuesto a Desarrollo Social que, con los recursos de todos, paguemos íntegramente el costo en la casa de acogida que las autoridades dispongan para que viva”, afirmó el alcalde a través de sus canales oficiales.

El caso ha reavivado el debate sobre las condiciones de vulnerabilidad en las que nacen y son criados muchos niños en el país, así como la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención, acompañamiento psicológico y apoyo a madres en situación de crisis.

La Dinapen continúa con las diligencias para esclarecer las circunstancias del abandono, mientras organizaciones sociales y ciudadanos han expresado solidaridad y preocupación por el estado del niño, que se mantiene estable bajo supervisión médica.

