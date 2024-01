Afiliarse al IESS por cuenta propia: ¿Cómo?

Hoy en día, estar afiliado a la seguridad social no solo implica un beneficio para los trabajadores, que aseguran así la jubilación, sino que además es un requisito solicitado en diferentes ámbitos: para aplicar en un nuevo empleo y hasta para alquilar un departamento, por ejemplo.

El no tener un trabajo con relación de dependencia no significa que los trabajadores no puedan afiliarse por su cuenta. Es más, en la actualidad de los 3,7 millones de afiliados al Instituto de Seguridad Social de Ecuador (IESS), a nivel nacional, 791.647 son aportantes por voluntad propia.

De esa cantidad, 275.698 registran como independientes; 364 como artistas y gestores culturales; 496.339 como voluntarios en Ecuador y 19.246 como voluntarios en el exterior, detalla la institución a EXPRESO en un escrito.

Para pertenecer al IESS por voluntad propia, los usuarios deben realizar un proceso completamente virtual. “El requerimiento se lo hace en línea; sin embargo, si el usuario requiere información adicional, puede acudir a las oficinas del IESS en las direcciones provinciales a escala nacional, para que un promotor de afiliación le brinde asesoramiento requerido y despejar las dudas del caso”, menciona el comunicado.

Para realizar el proceso online, los interesados tienen que ingresar a la plataforma del IESS (www.iess.gob.ec) y dar clic en el acceso directo ‘Afíliate Ya’. Luego digitar el número de la cédula de ciudadanía y el sistema validará los datos. Después de dar ‘continuar’, se llena los campos que solicita el sistema: fecha de nacimiento y el salario mensual (que no puede ser menor al salario básico unificado).Y después, clic en ‘Calcular’.

“El cálculo para el aporte mensual lo hace el sistema directamente después de colocar el ingreso mensual. El valor del aporte del afiliado es el sueldo mensual multiplicado por el porcentaje de aporte, divido para 100”, explica el IESS a este medio. Después es vital completar los datos personales como número de celular y correo electrónico. A este último llegará un código con 6 dígitos para su verificación.

TRÁMITES Afiliarse es uno de los más de 80 trámites virtuales que mantiene el IESS. Cuenta con un acceso directo en la página principal, en la opción “Afíliate Ya”.

Posterior, en la opción “Residentes en el País”, colocar “SI”, de ser el caso, y ubicar la residencia, para ello se escoge la provincia, cantón y parroquia; la dirección del domicilio. Después de aceptar los ‘Términos y Condiciones’, dar clic en ‘Aceptar’. Al correo llegará un archivo en formato PDF de aviso de entrada del afiliado al sistema del IESS.

El pago de las aportaciones se puede realizar hasta el 15 de cada mes sin cargo por mora, pasada esa fecha, es decir, a partir del 16 de cada mes, se hacen los pagos con cargo de mora. El reembolso se puede hacer a través de las páginas web de los bancos: Pichincha, Internacional, Pacífico, Bolivariano, Guayaquil, Austro; y, en las Cooperativas El Sagrario y Coopmego.

Se puede pagar con tarjeta de crédito, débito o de débito privado y por ventanillas de bancos y entidades recaudadoras como Western Union y Servipagos. “El IESS es el seguro más grande del país y ofrece varios servicios y prestaciones en salud, pensiones, auxilio de funerales e inclusive acceso a créditos hipotecarios”, argumenta la entidad.

Para quienes no cuenten con la clave personal, es necesario que ingresen a la página web del IESS ( www.iess.gob.ec), Sección Asegurados, Afiliados, Generar/Recuperar clave, Ingrese y valide sus datos personales y responda las preguntas que el sistema formula, seleccione una imagen y responda al menos tres (3) preguntas que sean personales.

BENEFICIOS DE LA AFILIACIÓN

De acuerdo a lo mencionado por el IESS a EXPRESO, para un afiliado voluntario los beneficios de acceder a la seguridad social son: Salud sin límites de cobertura ni copagos; pensiones por vejez, invalidez y discapacidad; seguro de vida o montepío a las viudas, viudos, huérfanos o padres del afiliado o jubilado fallecido; auxilio de funerales que consiste en la entrega de una ayuda económica para cubrir los gastos del funeral, garantizar la tranquilidad de los deudos y el acceso al crédito hipotecario del banco del IESS (BIESS).

Además, los hijos menores de 18 años de los afiliados tienen acceso a salud, al 100% y también hay una extensión de cobertura al cónyuge con el 3.41% de aporte adicional. Ambos podrían ser tratados por la entidad.

Para los residentes en el exterior, el proceso es virtual: ingrese al portal web del IESS (www.iess.gob.ec) opción “Solicitar Afiliación”. Seleccionar el menú Independientes y Voluntarios, Residentes en el Exterior y entregar la información personal de los campos.

