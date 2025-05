ADN une a las asambleístas Raffo y Yela, correístas enfrentadas por el caso Ligados

De la misma bancada, pero enfrentadas por un proceso legal. Dos parlamentarias correístas de la Revolución Ciudadana (RC) fueron colocadas en la misma mesa legislativa, después de que el bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) designó a Ana María Raffo y Ana Belén Yela para que integren la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional.

Durante la primera sesión de la nueva Asamblea, se decidió que la mesa de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología la integren Raffo, Yela junto a Cecilia Baltazar, Alex Toapanta (Pachakutik), John Polanco, Henry Bosquez, Luis Fernando Jácome, Mónica Salazar (ADN), Alfredo Serrano (PSC) y Patricio Chávez (RC).

Las asambleístas correístas de Guayas están confrontadas por un proceso legal derivado del caso Ligados, luego de que Raffo dijo el pasado 23 de abril que denunció a su compañera de bancada Yela, por supuesta calumnia, tras la difusión de los audios periciados por la Fiscalía en esta causa.

¿Por qué Raffo denunció a su compañera correísta?

La querella la presentó "porque me ha imputado falsamente de hechos relacionados con cobros inexistentes a mi asesor, denominados diezmos, los que fueron publicados desde la página de la Fiscalía y difundidos por medios de comunicación. Estos hechos son falsos (...) no he solicitado ningún tipo de aportes, por lo que la querellada tendrá que responder a la justicia por sus falsas acusaciones", manifestó la legisladora de Guayas el mes pasado.

Difundió la imagen de la denuncia y con esa acción legal, Raffo validó los audios revelados por la Fiscalía como parte de la investigación. Esas grabaciones se obtuvieron del teléfono celular del exconsejero Augusto Verduga y se difundieron, después de que el dispositivo fue incautado durante los allanamientos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Según esos audios de Verduga, procesado por supuesta asociación ilícita, Yela, hija de la exministra María de los Ángeles Duarte, habría emitido declaraciones en donde habla de supuestos pagos ilegales del asesor a Raffo.

"Esto de las manos limpias y los corazones ardientes pues es un mito (...) un ejemplo esa fulana Ana Raffo (...) su asesor, uno que gana tres mil dólares es el que le lleva la cartera y le maneja el carro porque, seguramente, le está cobrando al hombre la mitad del sueldo. Él gana mil y ella se mete al bolsillo los otros dos mil", se escucha en un audio periciado por Fiscalía.

Ninguna de las asambleístas se ha pronunciado al respecto y se desconoce el avance del proceso legal en el Ministerio Público.

Este sábado 17 de mayo, tras la conformación de las mesas, Raffo publicó un video en el que dijo que desde la Comisión de Educación fiscalizará "las denuncias ciudadanas" y legislará "por una educación pública y de calidad".

Volvimos a la Comisión de Educación por las madres, los docentes y jóvenes, por toda la comunidad educativa, que han sido ignorados en los últimos Gobiernos.



¡La educación merece atención y no la vamos a abandonar!



Siempre #ContigoConTODOS 🫂 pic.twitter.com/uFRdiGL5um — Ana María Raffo G. (@anaraffo1) May 17, 2025

Raffo no votó con el correísmo el día de la posesión

Raffo fue una de las asambleístas del mismo correísmo que se abstuvo en la votación del pasado 14 de mayo para elegir al presidente de la Asamblea Nacional y en la que resultó vencedor Niels Olsen. Su acción fue diferente a todo el bloque de la Revolución Ciudadana, cuyos integrantes votaron en contra.

