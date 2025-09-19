ADN impulsa otra queja contra RC: ¿Cuál es la acusación contra Mónica Palacios?

El CAL calificó una queja presentada por la asambleísta gobiernista Nathaly Morillo en contra de Mónica Palacios

La asambleísta del oficialismo Nathaly Morillo presentó una queja en el CAL contra Mónica Placios.

Una nueva queja del oficialismo contra una asambleísta del correísmo fue presentada ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL). En esta ocasión, la legisladora gobiernista Nathaly Morillo solicitó una sanción contra Mónica Palacios, integrante del bloque de Revolución Ciudadana y el CAL la calificó.

(NO TE PIERDAS: Ley del BIESS pasó primer debate con un intento de archivo: ¿Qué pasó en el Pleno?)

El conflicto se originó durante la sesión de la Comisión de Biodiversidad del 10 de septiembre de 2025, en la que se abordó el proyecto minero Loma Larga, ubicado en Quimsacocha, provincia de Azuay.

Ese día se produjo un impasse entre Palacios y la presidenta de la Comisión, Camila León (ADN). Aunque Palacios no forma parte de esa mesa legislativa, pidió intervenir en la sesión, en la que se esperaba la comparecencia de la ministra de Energía, Inés Manzano, y la ministra de Ambiente, María Luisa Cruz. Ambas enviaron delegados en su lugar.

Eliminación subsidio al diésel: Asamblea hace recomendación a Noboa Leer más

Durante su intervención, Palacios expresó: “Quremos saber por qué la insistencia de Daniel Noboa por explotar esta minas”. Acto seguido, mostró una hoja impresa con una imagen de una publicación en redes sociales de Lavinia Valbonesi, esposa del presidente.

“Aquí está un post de la señora esposa del presidente de la República Lavinia Valbonesi. Dice lo siguiente”, aseveró Palacios. En ese momento, León intervino y pidió que la asambleísta se ciñera al tema central.

“Estamos haciéndoles las preguntas a los ministros. No les hemos convocado para hablar de la esposa del presidente”, indicó la presidenta de la Comisión. Luego advirtió que el micrófono de Palacios sería apagado si no se remitía al punto. Finalmente, León cortó la intervención de la legisladora correísta y cedió la palabra a Morillo.

¿Cuál fue la queja de Nathaly Morillo?

En el documento presentado al CAL, Morillo argumentó que “la asambleísta Mónica Palacios Zambrano, en la sesión 037 de la Comisión de Biodiversidad y en los videos publicados en sus redes sociales, acusó públicamente de la comisión del presunto delito de tráfico de influencias al presidente Daniel Noboa Azin y a la primera dama, Lavinia Valbonesi”.

La Comisión de Biodiversidad fue el escenario para un enfrentamiento entre Camila León y Mónica Palacios. Cortesía: Asamblea/ Flickr

Además, señaló que “generó un hostigamiento mediático injustificado en contra de la presidenta de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales”.

La acusación de Palacios sobre un supuesto tráfico de influencias se sustentó en capturas de pantalla impresas que exhibió durante la sesión, en las que se observaban publicaciones en redes sociales.

“Aquí están los reels que borró en los que admite haber recibido dinero de la compañía Dundee Precious Metal”. Esta empresa está a cargo del proyecto minero a gran escala Loma Larga, ubicado en Quimsacocha.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!