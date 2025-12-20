Expreso
La bancada gobiernista se pronunció sobre la decisión de aprobar un informe sin responsabilidades políticas en el caso Progen.Ivone Mantilla / Expreso

ADN defiende informe sobre Progen y evita hablar del rol de los ministros de Noboa

La bancada oficialista emitió un comunicado tras la decisión de la Comisión de Transparencia sobre el caso Progen

Después de eximir de responsabilidades a sus ministros en los casos Progen y ATM, la bancada oficialista de ADN expuso sus argumentos para justificar la decisión adoptada en la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional. En un comunicado evitó la referencia a los ministros de Daniel Noboa.

La noche del 19 de diciembre de 2025, con cinco votos de ADN y uno de su aliado, el ex Pachakutik Edmundo Cerda, la mesa presidida por la oficialista Diana Jácome aprobó el informe que desestimó la existencia de responsabilidades políticas.

El documento, elaborado por los integrantes de la comisión que pertenecen a ADN, fue socializado la noche del 18 de diciembre y planteó tres conclusiones. Una de ellas, la más importante, señala: “De las actuaciones ejecutadas en los procesos de contratación emergente para la generación de energía eléctrica en Salitral, Quevedo y Esmeraldas, no se desprenden actos u omisiones imputables a las autoridades públicas previstas en el artículo 131 de la Constitución de la República que se configuren en un incumplimiento de funciones”.

El comunicado de la bancada de ADN

Tras la aprobación del informe, ADN replicó las declaraciones de Diana Jácome al cierre de la sesión de la Comisión de Transparencia. “A diferencia del pasado, este Gobierno sí actuó. Fue el Gobierno Nacional el que solicitó auditorías a la Contraloría, terminó los contratos, ejecutó las garantías y llevó a Progen ante la justicia internacional”.

En el comunicado, el bloque oficialista también señaló que el presidente Daniel Noboa ha sido claro, en referencia a su afirmación de que el Estado ecuatoriano irá hasta las últimas consecuencias para lograr la reparación integral.

Pese a que el informe no encontró responsabilidades políticas, ADN aseguró que no protegerá a ningún funcionario público o privado que haya incumplido la ley.

La reacción del correísmo

Los asambleístas correístas que no integran la Comisión de Transparencia también reaccionaron a la aprobación del informe. La legisladora Viviana Veloz señaló: “La Comisión de Transparencia, dominada por ADN, se negó a establecer responsabilidades políticas a los ministros de este Gobierno por el desvío del dinero de los ecuatorianos para comprar chatarra, en plena crisis energética por el caso PROGEN. Esto es obsceno y una burla a la inteligencia ciudadana”.

Diana Jácome Progen
Dian Jácome encabeza la Comisión de Transparencia de la Asamblea en donde se aprobó el informe del contrato de Pogen.Foto: Angelo Chamba/ Expreso

Por ahora, el caso Progen quedará en las acciones que puedan derivarse de las investigaciones realizadas por la Contraloría y la Fiscalía. La Comisión de Transparencia se tomó seis meses para concluir que los contratos con esa empresa, así como el celebrado con ATM, ya estaban en manos de ambos organismos.

