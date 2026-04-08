Bachillerato virtual en Ecuador: una oportunidad que aún no se masifica

Publicado por Gabriel Enrique Cornejo Espinoza Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La deserción escolar en Ecuador expone a miles de niños y jóvenes a contextos de violencia y reclutamiento criminal. Con cerca de 450.000 estudiantes fuera del sistema, iniciativas como el bachillerato virtual acelerado impulsado por el Ministerio de Educación del Ecuador en la Unidad Educativa Juan Montalvo en Quito, demuestran que la reinserción es posible, aunque aún limitada.

En Ecuador, la deserción escolar ha dejado de ser únicamente un problema educativo para convertirse en una alerta social. Mientras cerca de 19.000 estudiantes abandonaron las aulas en el ciclo 2024–2025, la cifra más preocupante es estructural: alrededor de 450.000 niños, niñas y adolescentes permanecen fuera del sistema educativo, según cifras del Ministerio de Eduación (2025). En ese vacío, donde la escuela deja de ser un espacio protector, avanzan fenómenos como la violencia y el reclutamiento por economías criminales.

Deserción escolar impulsa violencia en Ecuador

“La escuela es el espacio que se está perdiendo, pero que es el territorio que tenemos que ganar”, afirma Blanca Rivera Lucín, asesora técnica de cooperación en Misión Alianza y voluntaria en procesos comunitarios. Desde su experiencia, el abandono escolar no solo refleja carencias educativas, sino la ausencia de oportunidades, contención y pertenencia en territorios vulnerables.

Diversos estudios coinciden en que este fenómeno está estrechamente ligado a factores como la pobreza, el trabajo infantil, la violencia en el entorno y la falta de acceso a modalidades educativas flexibles. A esto se suma un dato alarmante: el incremento de homicidios en jóvenes, que evidencia cómo la exclusión educativa puede convertirse en antesala de la violencia.

Historias como la de Belén reflejan que retomar los estudios no solo abre puertas laborales, sino que también fortalece el tejido social.Archivo/EXPRESO

Bachillerato virtual transforma vidas en Ecuador

Frente a esta realidad, surgen iniciativas que buscan revertir el problema desde la raíz. Una de ellas es el bachillerato virtual acelerado impulsado por el Ministerio de Educación del Ecuador, ejecutado en la Unidad Educativa Juan Montalvo, en Quito. Este modelo permite a personas con escolaridad inconclusa terminar sus estudios en menor tiempo. Sin embargo, su alcance aún es limitado. “Pocas unidades educativas públicas están trabajando en modalidad acelerada. El formato debería replicarse al menos en cada distrito del país”, señala Rivera.

Detrás de estas cifras hay historias que revelan el impacto de la educación. Es el caso de Belén Quimis, una joven de Guayaquil que abandonó sus estudios durante la pandemia debido a un embarazo adolescente. “Decidí retomar mis estudios porque estoy joven y tener el título de bachiller abre puertas para salir adelante”, cuenta. A través de la modalidad virtual, logró continuar su formación mientras cuidaba a su hija.

El proceso, sin embargo, no está exento de desafíos. La brecha digital, la falta de documentos académicos y las dificultades tecnológicas afectan especialmente a adultos mayores que intentan retomar sus estudios. “Había personas de 60 o 70 años que incluso habían olvidado cómo escribir, pero aun así perseveraban. Esa gente no se rinde”, destaca Rivera, al resaltar el valor de quienes ven en la educación una segunda oportunidad.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE LEER: El poder de la educomunicación transforma la enseñanza en la UCSG

Escuela sigue siendo clave para prevenir violencia

Más allá de los esfuerzos individuales, expertos coinciden en que el país necesita una respuesta estructural. La educación, más que una política complementaria, debe convertirse en el eje de la seguridad y la construcción de paz. “Si queremos resultados reales, necesitamos políticas públicas que aborden la deserción escolar, el embarazo adolescente y la escolaridad inconclusa de manera integral”, concluye Rivera. Porque detrás de cada estudiante que regresa a clases, hay una historia que se aleja de la violencia y se acerca a una oportunidad de futuro.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ