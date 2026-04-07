Francesca Escala: "La sostenibilidad es una necesidad urgente"

Publicado por Gabriel Enrique Cornejo Espinoza Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La sostenibilidad ha dejado de ser un concepto abstracto para convertirse en una necesidad urgente. Francesca Escala, directora de Sostenibilidad de la Universidad Ecotec, analiza los desafíos y oportunidades que enfrenta el país, así como el papel clave de la economía circular.

En términos generales, ¿qué comprende la sostenibilidad en un país como Ecuador?

La sostenibilidad es un concepto integral que abarca tres dimensiones fundamentales: la ambiental, la social y la económica. No se trata únicamente de cuidar el medio ambiente, sino de garantizar que las actividades productivas sean viables en el tiempo, que generen beneficios para la sociedad y que se desarrollen de manera equitativa. En un país como Ecuador, con gran biodiversidad y riqueza natural, la sostenibilidad implica encontrar ese equilibrio entre aprovechar los recursos y preservarlos para las futuras generaciones.

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Se habla mucho de economía circular. ¿En qué consiste y por qué es importante?

La economía circular es un modelo que busca transformar la forma en que producimos y consumimos. A diferencia del modelo tradicional, que es lineal —extraer, producir y desechar—, la economía circular propone mantener los recursos dentro del ciclo productivo el mayor tiempo posible. Esto significa reutilizar, reciclar, reparar y rediseñar productos para reducir la generación de residuos. Su importancia radica en que nos permite disminuir la presión sobre los recursos naturales y reducir el impacto ambiental, al mismo tiempo que abre oportunidades económicas.

¿Qué problema genera el modelo actual de consumo?

El modelo lineal que hemos mantenido durante décadas genera una sobreexplotación de los recursos naturales y una acumulación de desechos que el ambiente no puede procesar. Muchos de estos residuos, como los plásticos, tardan cientos de años en degradarse. Además, este modelo no considera que los recursos son finitos, lo que pone en riesgo la disponibilidad de materias primas en el futuro. Esto no solo afecta al ambiente, sino también a la sostenibilidad económica de los países.

¿Qué avances existen en Ecuador en este ámbito?

Ecuador ha dado pasos importantes en materia normativa. Actualmente contamos con la Ley Orgánica de Economía Circular, su reglamento y una estrategia nacional proyectada hasta el 2035. Estos instrumentos buscan articular a todos los actores: empresas, gobiernos locales, academia y ciudadanía. La clave está en la implementación, en lograr que estas políticas se traduzcan en acciones concretas que transformen los procesos productivos y los hábitos de consumo.

Desde su experiencia, ¿qué ejemplos de economía circular se pueden aplicar en el país?

Existen múltiples ejemplos. Uno muy claro es el tratamiento de aguas residuales, donde los residuos sólidos pueden transformarse en biogás para generar energía. También está el reciclaje de plásticos, que permite reincorporar materiales al ciclo productivo y reducir la importación de materia prima. Otro caso es la llamada simbiosis industrial, donde los desechos de una empresa se convierten en insumos para otra, optimizando recursos y reduciendo impactos. Son prácticas que ya existen, pero que deben fortalecerse y escalarse.

¿Qué tan grave es el problema de residuos en Ecuador?

Es un problema significativo. En el país se generan aproximadamente 14.100 toneladas de residuos diarios, y cerca del 77% no se separa adecuadamente. Esto implica que una gran cantidad de materiales que podrían ser reutilizados o reciclados terminan en rellenos sanitarios o botaderos. Lo preocupante es que entre el 60% y 70% de esos residuos tiene potencial de ser valorizado, lo que evidencia una gran oportunidad de mejora.

¿Qué rol cumple la academia en este proceso?

La academia tiene un rol fundamental porque es la encargada de formar profesionales con conocimientos técnicos y conciencia ambiental. Además, impulsa la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten optimizar procesos productivos. La vinculación entre universidad e industria es clave para generar soluciones innovadoras que respondan a los desafíos ambientales actuales.

"El modelo lineal de extraer, producir y desechar ha demostrado ser insostenible, porque no podemos seguir considerando los recursos naturales como infinitos" Francesca Escala

En ese sentido, ¿qué caracteriza a la carrera de Ingeniería Ambiental en ECOTEC?

Es una carrera técnica que combina ciencias básicas con herramientas tecnológicas. Los estudiantes reciben formación en áreas como química, física, matemáticas, biología y geología, lo que les permite comprender los sistemas ambientales de manera integral. Luego, se especializan en el diseño y aplicación de tecnologías para el tratamiento de agua, aire y suelo, así como en la gestión ambiental en distintos sectores productivos.

Finalmente, ¿cómo ve el futuro del Ecuador en materia de sostenibilidad?

El futuro del país está en fortalecer su sector agrícola y aprovechar su biodiversidad de manera responsable. Ecuador tiene el potencial de convertirse en una potencia agrícola, pero esto solo será posible si cuidamos nuestros recursos naturales, especialmente el agua y el suelo. No podemos depender únicamente del petróleo o la minería; debemos diversificar nuestra economía hacia actividades sostenibles.

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