Educa Empleo abre más de 2.000 vacantes docentes: fechas y requisitos

El proceso de contratación temporal se activa en abril de 2026 para planteles fiscales y fiscomisionales

El sistema educativo fiscal volverá a recurrir al proceso Educa Empleo para cubrir vacantes docentes en todo el país.

El sistema educativo fiscal volverá a recurrir al proceso Educa Empleo para cubrir vacantes docentes en todo el país. En abril de 2026, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (MINEDEC) habilitó una nueva convocatoria que permitirá la incorporación de más de 2.000 profesores en instituciones fiscales y fiscomisionales de los regímenes Costa–Galápagos y Sierra–Amazonía.

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La medida busca evitar que aulas permanezcan sin docentes titulares, una situación recurrente tras jubilaciones, renuncias u otros movimientos administrativos que se producen a mitad o inicio de cada año lectivo. Las plazas disponibles serán cubiertas bajo modalidades de contrato ocasional y nombramiento provisional, mecanismos utilizados para responder de forma inmediata a las necesidades del sistema.

Las postulaciones estarán abiertas del 6 al 8 de abril de 2026 y deberán realizarse exclusivamente a través del portal oficial del Ministerio de Educación. Una vez concluida la etapa de evaluación y selección, la incorporación de los docentes está prevista para el 16 de abril, lo que permitiría una respuesta rápida frente a los vacíos detectados en las instituciones educativas.

Las postulaciones estarán abiertas del 6 al 8 de abril de 2026 Cortesía

¿Quiénes pueden postular?

El proceso está dirigido a profesionales que cuenten con título de tercer nivel en áreas educativas, debidamente registrado, y que no mantengan una relación laboral vigente con el MINEDEC bajo los regímenes LOEI o LOSEP.

Requisitos generales

Cédula de identidad vigente

Código Único Eléctrico Nacional (CUEN)

Cumplir con el perfil profesional requerido para la vacante

En ciertos casos, se solicitan requisitos específicos. Para la especialidad de Inglés, los aspirantes deben presentar una certificación B2 del Marco Común Europeo de Referencia. En el caso de instituciones interculturales bilingües, se exige un certificado de suficiencia en lengua ancestral, registrado en el sistema CESLI.

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La experiencia laboral también es considerada dentro del proceso y deberá respaldarse mediante el mecanizado del IESS. Si la experiencia no consta en el sistema, se aceptarán certificados laborales.

Educa Empleo se ha convertido en una de las principales herramientas para contener la falta de docentes, especialmente en zonas rurales y planteles con alta rotación de personal. Sin embargo, no sustituye a los concursos de méritos y oposición, que constituyen el mecanismo regular para el ingreso definitivo a la carrera docente.

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