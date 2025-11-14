Voto en casa 2025: quiénes pueden solicitarlo y cómo verificar si fuiste incluido

El Voto en Casa 2025 permite a adultos mayores con discapacidad física ejercer su derecho al sufragio

El CNE anunció el inicio de la jornada de voto en casa.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició oficialmente el programa Voto en Casa como parte del calendario del Referendo y Consulta Popular 2025 en Ecuador. Esta modalidad busca garantizar el derecho al sufragio de personas con discapacidad física igual o superior al 75%, que además tengan más de 50 años de edad y dificultades severas de movilidad.

El proceso se desarrolla este viernes 14 de noviembre, con la participación de 174 Juntas Receptoras del Voto Móviles que recorrieron rutas en las 24 provincias del país. Según el CNE, fueron 597 ciudadanos los beneficiados en esta jornada, quienes pudieron votar desde sus domicilios bajo el resguardo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

¿Quiénes pueden solicitarlo?

El Voto en Casa está destinado a un grupo específico de ciudadanos que cumplen con requisitos definidos por el CNE:

Edad: Mayores de 50 años.

Condición física: Discapacidad física igual o superior al 75%, certificada por el Ministerio de Salud Pública o el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS).

Movilidad: Limitaciones severas que impiden trasladarse a un recinto electoral.

Además, los ciudadanos interesados deben solicitar su registro durante la etapa de cambios de domicilio electoral, momento en el que también se actualizan los beneficiarios del programa. En ese proceso, los aspirantes llenan un formulario oficial para ingresar en el padrón especial de Voto en Casa, el cual es verificado por el CNE.

En 2025, el organismo electoral informó que más de 440.000 personas con discapacidad existen en el país, pero solo aquellas que cumplen con los criterios mencionados y completaron el registro fueron incluidas en el programa.

¿Cómo verificar si fuiste incluido?

Los ciudadanos pueden confirmar si forman parte del padrón del Voto en Casa 2025 a través de la página web oficial del CNE (www.cne.gob.ec). En el portal se habilitó una sección de consulta en línea donde, ingresando el número de cédula, se puede verificar de manera rápida y segura si se está registrado como beneficiario del programa.

Otra opción es acudir directamente a las delegaciones provinciales del CNE, donde personal autorizado brinda asistencia para confirmar la inclusión en el padrón especial. En estas oficinas también se pueden resolver dudas sobre el procedimiento y recibir orientación sobre los pasos a seguir en caso de no estar registrado.

Consulta y referéndum 2025

El Voto en Casa 2025 se desarrolló en paralelo con otras jornadas de votación anticipada, como la de Personas Privadas de Libertad sin sentencia ejecutoriada, que se realizó el 13 de noviembre. Ambas modalidades buscan ampliar la participación ciudadana y garantizar que ningún sector quede excluido del ejercicio democrático.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, destacó que este mecanismo “es la expresión clara de una democracia que cuida, que acompaña y que no deja a nadie fuera”, Por su parte, el consejero José Cabrera subrayó que el Voto en Casa es una muestra del compromiso institucional con la inclusión y la equidad.

